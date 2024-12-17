İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

İnegöl\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazanın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

17.12.2024 21:18  Güncelleme: 21:21
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Nezir Ö. (55) idaresindeki 20 ADJ 257 plakalı hafif ticari araç, ara sokaktan gelen Nagihan B. (38) yönetimindeki 58 EZ 537 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, Nagihan B. ile çocukları 6 yaşındaki Nisa ve 9 yaşındaki Ömer B. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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