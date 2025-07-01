İnegöl\'de Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği 4 yaşındaki Ömer Asaf K. ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Baykoca Mahallesi Çamlıca Sokak'ta meydana geldi. Yakup G. (37) yönetimindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil, sokakta oyuncak scootera binen Ömer Asaf K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun üzerinden otomobil geçti. Ağır yaralanan Ömer Asaf K., kazayı yapan sürücü tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun ilk müdahalesi burada yapıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.