İnegöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Oerasyonda 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 410 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, bir miktar para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, uyuşturucu tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.