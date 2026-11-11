İnegöl\'de yakalanan firari hükümlü, 37 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildi

İnegöl'de yakalanan firari hükümlü, 37 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 37 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin takibiyle sokakta yakalandı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken basın mensuplarına tepki gösteren hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Mesut S. (35), sokakta karşılaştığı polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından 37 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Mesut S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Mesut S.'nin bulunduğu adresi tespit eden ekipler, sokakta karşılaştıkları hükümlüyü takip sonucu yakaladı.
Mesut S., sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği sırada ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek çek iyi çek. Vatan haini yakaladılar. Vallahi çok komiksiniz" dedi.
Mesut S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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