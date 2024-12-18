İnegöl\'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 13 Suriye Uyruklu Yakalandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere ülkeye kaçak yollarla girdikleri için toplamda 296 bin 850 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Cerrah Mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 13 kişinin kaldığı bilgisine ulaştı. Kaçak göçmenlerin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmeleri için Bursa İl Göç İdaresine teslim edilen göçmenlere 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 102/1-a (Türkiye ye yasa dışı giren veya Türkiye'yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden yabancılar) bendine göre her birine 22 bin 834 TL olmak üzere toplam 296 bin 850 TL cezai işlem de uygulandı.