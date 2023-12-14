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İnegöl'de yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu - Son Dakika
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İnegöl'de yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun sis, Alanyurt, Mesudiye ve Akhisar bölgelerinde görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Araç sürücüleri sis nedeniyle yavaş seyretmek zorunda kaldı ve bazı bölgelerde araçlar yol kenarına park ederek bekledi. Sisin etkisi azalınca ulaşım normale döndü.

İnegöl\'de yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu
14.12.2023 - 09:51,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun sis, trafikte aksamalara yol açtı.

Alanyurt, Mesudiye ve Akhisar bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Günün ilk ışıklarıyla yaşanan sis dolayısıyla araç sürücüleri trafikte yavaş seyretmek zorunda kaldı.

Bazı bölgelerde yoğun sis nedeniyle sürücülerin araçlarını yol kenarına park ederek beklediği görüldü.

Ulaşımda aksamalara yol açan sisin etkisi ilerleyen saatlerde azalınca trafik normale döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İnegöl'de yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu - Son Dakika
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