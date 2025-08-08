İnegöl\'de Yolcu Otobüsü TIR\'a Çarptı: 1 Yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolunda meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Ü. (59) yönetimindeki 38 AFP 054 plakalı TIR'a, arkasından gelen Mehmet B.'nin (57) kullandığı 31 ACZ 45 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Yaralanan yolcu otobüsü muavini Emrah T. (25), ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
