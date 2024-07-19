İnegöl'deki Sandalye Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalye üretim fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sandalye üretim fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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