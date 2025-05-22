İnfaz Düzenlemesi Bayramdan Önce Meclis'e Sunulacak - Son Dakika
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İnfaz Düzenlemesi Bayramdan Önce Meclis'e Sunulacak

22.05.2025 22:17
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AK Parti, infaz düzenlemesini bayramdan önce TBMM'ye sunmayı planlıyor, görüşmeler hızlandı.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM'de infazla ilgili düzenlemenin bayramdan önce çıkarılması için yoğun bir trafik sürüyor. İnfaz düzenlemesine ilişkin partileri bilgilendiren ve onlardan teklifin bayramdan önce yasalaşması için destek isteyen AK Parti'nin en kısa sürede, büyük olasılıkla pazartesi günü  kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, AK Parti üzerinde çalıştığı infaz paketiyle ilgili genel çerçeveyi TBMM'de grubu bulunan partilerin yöneticileriyle bir araya gelerek bilgilendirdi.

TBMM Genel Kurulu devam ederken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partilerin grup başkanvekillerini "Danışma Kurulu" odasına davet etti. Toplantıda, haziran ayına kadar çıkarılması gereken, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemeleri ide çeren iki torba kanun teklifi ile kamuoyunda beklenti yaratan infaz paketi olduğu ve bu sıkışık takvimde çalışmaların nasıl hızlandırılacağı konusu görüşüldü. Abdullah Güler, üzerinde çalıştıkları infaz paketine ilişkin grup başkanvekillerini bilgilendirdi.  Bayramdan önce infaz düzenlemesinin ve iki torba kanun teklifinin çıkarılması konusunda çalışmaların hızlandırılması konusunda destek istedi.

Görüşmede, grup başkanvekillerine herhangi bir taslak metin sunulmadı, ancak çalışmaların nasıl ilerleyeceğine ilişkin müzakere yapıldı.

Toplantıda, kamuoyundaki beklenti göz önünde bulundurularak, ancak bunun yanı sıra toplumda rahatsızlık ve endişe yaratabilecek konular da göz ardı edilmeden infazla ilgili düzenlemenin bayramdan önce çıkarılması konusunda irade ortaya çıktı.

Bu çerçevede AK Parti'nin en kısa sürede, büyük olasılıkla pazartesi günü infazla ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacağı öğrenildi. Teklifin iki gün sonra da komisyonda görüşülerek Genel Kurula getirilmesi bekleniyor.

İnfaz paketi taslağı

AK Parti'nin sunmayı planladığı infaz paketi taslağında, 31 Temmuz 2023 öncesi suçlarla ilgili Kovid düzenlemesi, hasta ve yaşlıların tahliyesi, hamile hükümlülere evde infaz, özel infaz türleri kapsamında değerlendirilecek sürenin genişletilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amacıyla 2 yılın altında hapis cezası alanların 8'de 1 veya 10'da 1 oranında hapis yatması gibi başlıklar içeriyor.

Terör suçluları ilk kez infazla ilgili düzenlemeden "istisna" tutulmayacak

AK Parti'nin sunmayı planladığı infaz paketinde, "infazda eşitlik" ilkesi esas alınacak. Bu kapsamda terör suçluları da düzenlemeye dahil olacak. Terör suçluları da adli suçluların faydalandığı indirimlerden faydalanacak. İnfazla ilgili düzenleme eşitlik ilkesine dayansa da cinsel suçların kapsam dışında tutulabileceği belirtiliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin Türk Ceza Kanunu'nun 220 ve 314. maddelerinde yer alan "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin" cezalandırılmalarına öngören düzenlemelerin iptaliyle doğan boşlukta yeni torba kanun teklifinde giderilecek. Bu konudaki düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi doğrultunda olacağı kaydedildi. Anayasa Mahkemesi, söz konusu maddeleri  "örgüt adına suç işleyen kişinin örgüt üyelerine göre daha ağır cezalarla karşılaşmasına neden olabileceğine" işaret ederek iptal etmişti.

Torba kanun teklifinde ayrıca Ceza infaz kurulları, idari gözlem  kurullarının yetkileri de tutuklular lehine yumuşatılacak.

Mahkumların ıslahına yönelik ayrıntılı düzenlemelerin de infaz paketinde yer alması öngörülüyor. Bu çerçevede, kamu hizmetinde çalışma, eğitim verilmesi, meslek öğretme gibi yöntemlerle mahkumların ıslahına yönelik ayrıntılı düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Politika, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnfaz Düzenlemesi Bayramdan Önce Meclis'e Sunulacak - Son Dakika

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