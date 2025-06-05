İnfaz Yasasının Yürürlüğe Girmesiyle Sincan Cezaevi'nde Tahliyeler Devam Ediyor... Yakınları Düzenlemeden Yararlanamayan Bayram Ziyaretçileri Tepkili - Son Dakika
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İnfaz Yasasının Yürürlüğe Girmesiyle Sincan Cezaevi'nde Tahliyeler Devam Ediyor... Yakınları Düzenlemeden Yararlanamayan Bayram Ziyaretçileri Tepkili

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05.06.2025 14:45
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İnfaz Yasasının Yürürlüğe Girmesiyle Sincan Cezaevi\'nde Tahliyeler Devam Ediyor... Yakınları Düzenlemeden Yararlanamayan Bayram Ziyaretçileri Tepkili
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10. Yargı Paketi olarak bilinen infaz düzenlemesini içeren kanunun Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber Ankara'daki Sincan Cezaevi'nde tahliyeler devam ediyor. Abisinin tahliye edilmesini bekleyen bir yurttaş, bayram öncesi yasanın çıkmasına çok mutlu olduklarını belirterek, “18 günü kalmıştı. Aftan yaralandı, dörtte üç yattı. Çok mutluyuz gerçekten, altı senedir içeride, çok özledik” diye konuştu. Bayramda cezaevindeki yakınlarını ziyarete gelen aileler ise infaz yasasından yararlanamayan aile bireyleri için, "Şu bayram günü yüzümüz gülsün istiyoruz ama başkanım güldürmedin bizi. Yarın bizlerden oy isteyeceksin ama biz bu oylarımızı vermeyeceğiz sana" dedi.

(ANKARA) - 10. Yargı Paketi olarak bilinen infaz düzenlemesini içeren kanunun Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber Ankara'daki Sincan Cezaevi'nde tahliyeler devam ediyor. Abisinin tahliye edilmesini bekleyen bir yurttaş, bayram öncesi yasanın çıkmasına çok mutlu olduklarını belirterek, "18 günü kalmıştı. Aftan yaralandı, dörtte üç yattı. Çok mutluyuz gerçekten, altı senedir içeride, çok özledik" diye konuştu. Bayramda cezaevindeki yakınlarını ziyarete gelen aileler ise infaz yasasından yararlanamayan aile bireyleri için, "Şu bayram günü yüzümüz gülsün istiyoruz ama başkanım güldürmedin bizi. Yarın bizlerden oy isteyeceksin ama biz bu oylarımızı vermeyeceğiz sana" dedi.

"10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. İnfaz düzenlemesi, dün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber cezaevlerinden tahliyeler sürüyor. Hükümlü yakınları da tahliyeleri cezaevlerinin önünde bekliyor.

Abisinin tahliye edileceğini söyleyen yurttaş, babası ve yeğenleriyle beraber Sincan Cezaevi çıkışında abisini bekledi.

"Bayram öncesi yasa çıkınca çok mutlu olduk"

Kadın yurttaş, abisinin 18 günü kaldığını belirterek, "Aftan yaralandı, dörtte üç yattı. Çok mutluyuz gerçekten. Altı senedir içeride, çok özledik. Ailece dört gözle bekliyorduk zaten. Bayram öncesi yasa da çıkınca çok mutlu olduk" dedi.

"Allah rızası için af istiyoruz"

Düzenlemeden yararlananlar mutlu olurken bayram için cezaevindeki yakınlarını ziyarete gelenler ise infaz yasasından yararlanamayan aile bireyleri için tepkiliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen bir yurttaş, "Hiçbir şekilde ayrım olmasını istemiyoruz. Disiplin cezası alanlar var, bunun çoluk çocuğu olanlar var, ki çok perişanız. Normalde yanımızda olmaları lazım. Biz af istiyoruz. Allah rızası için af istiyoruz" diye konuştu.

"Başkanım güldürmedin bizi"

Bir başka vatandaş ise "Bizim çocuklarımızı niye göndermiyorsunuz?" diyerek şunları kaydetti:

"Üç ay kaldı benim çocuğumun. Bayram günü beni niye sevindirmediniz? Şu halkımızı niye rezil ediyorsunuz? Şu bayram günü yüzümüz gülsün istiyoruz ama başkanım güldürmedin bizi. Ama bizim bu ahlarımızı ne yapacaksın? Yarın bizlerden oy isteyeceksin ama biz bu oylarımızı vermeyeceğiz sana."

Kaynak: ANKA

Sincan Cezaevi, Politika, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnfaz Yasasının Yürürlüğe Girmesiyle Sincan Cezaevi'nde Tahliyeler Devam Ediyor... Yakınları Düzenlemeden Yararlanamayan Bayram Ziyaretçileri Tepkili - Son Dakika

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