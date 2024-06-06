İngiliz turistleri taşıyan yolcu gemisi Alanya'da demirledi - Son Dakika
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İngiliz turistleri taşıyan yolcu gemisi Alanya'da demirledi

Kıbrıs'tan yola çıkan 'Marella Discovery' isimli yolcu gemisi bin 758 yolcu ve 758 mürettebatıyla Alanya limanına demirledi. Alanya Çarşısı esnafı, turizmle ilgili daha iyi çalışmaların yapılmasını istediklerini belirterek yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi. Gemiden iniş yapan turistler Alanya Kalesi ve Alanya Çarşı'sını gezerken, esnaf da turistlere daha iyi hizmet sunmak için kendini bilinçlendirmenin önemine vurgu yaptı.

06.06.2024 12:09
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İngiliz turistleri taşıyan yolcu gemisi Alanya'da demirledi

758 yolcu ve 758 mürettebat bulunan gemi esnafın yüzünü güldürdü

Alanya Çarşısı esnafı:

"Turizmle alakalı olarak daha iyi çalışma yapılmasını istiyoruz"

25 yıllık esnaf Ahmet Karabulut:

"Yeni sezondan beklentimiz yüksek"

ANTALYA - Kıbrıs'tan yola çıkan 'Marelal Discovery' isimli yolcu gemisi bin 758 yolcu ve 758 mürettebatıyla Alanya limanına demirledi. İlçeye ayak basan turistler iskele, Alanya Kalesi ve Alanya Çarşı'nı gezerken, esnaf turizmle ilgili daha iyi çalışmaların yapılmasını belirterek yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

'Marella Discovery' isimli Bahama bayraklı yolcu gemisi Kıbrıs'ın Limasol şehrinden yola çıkarak sabah saatlerinde Alanya Limanı'na bu sezon ikinci kez demirledi. 265 metre uzunluğundaki gemide çoğunluğu İngiliz turist olan bin 758 yolcu ve 758 mürettebatı bulunuyor. Gemiden iniş yapan yolcular Alanya Kalesi ve çevresini gezdikten sonra iskelede yürüyüş yaparken, bazıları da Alanya Çarşısında gezmeyi tercih etti. 'Marella Disvovery' akşam saat 17.00 sıralarında Alanya'dan ayrılarak Rodos'a hareket edecek.

"Turizmle alakalı olarak daha iyi çalışma yapılmasını istiyoruz"

Alanya Çarşısında esnaflık yapan Ahmet Durdağanoğlu, ilçe esnafının gelen turistlere karşı daha bilinçli olması gerektiğini belirterek, " Marmaris, Bodrum tarafında yapılan kruvaziyer turizmi yok. Buraya gelen ilk 5 gemiden çıkan yolcular büyük tur acentaları götürüyor. Gereken ilgi alakanın yetkililer tarafından gösterilmesini, gelen turistlerin halkımız ve esnafımız için aynı şekilde yararlı olmasını istiyoruz. Sadece benden alışveriş yapması önemli değil. Buradaki esnafımızın da kendini bilinçlendirip daha iyi bir hizmet sunması gerekiyor. İlçe içinde aktiviteler oluşturulup turistlere bırakılmasını istiyoruz. Turizmle alakalı olarak daha iyi çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Yeni sezondan beklentimiz yüksek"

25 yıllık esnaflık yapan Ahmet Karabulut ise "Gemilerin gelmesi bizim için büyük bir avantaj. Turistler fazla alışveriş yapmıyor. Yeni sezondan beklentimiz yüksek. Ödemelerimiz çok, sıkıntılı bir zamandan geçiyoruz. Geçen sezon fena değildi ama bu sezonun daha başındayız. İnşallah umudumuz bayrama kaldı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İngiliz turistleri taşıyan yolcu gemisi Alanya'da demirledi - Son Dakika

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