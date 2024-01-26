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İngiliz Roman Yazarı Louis de Bernieres, Çanakkale Müzesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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İngiliz Roman Yazarı Louis de Bernieres, Çanakkale Müzesi'ni Ziyaret Etti

Louis de Bernieres, Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni ziyaret etti. Müze, 6 bin 400 parça savaş malzemesi, 4 bin Çanakkale kitabı ve bir kütüphane içermektedir. Bernieres, müzedeki anı defterine 'Louis de Bernieres'de buradaydı. Dedem Çanakkale'de askerdi.' notunu düştü.

İngiliz Roman Yazarı Louis de Bernieres, Çanakkale Müzesi\'ni Ziyaret Etti
26.01.2024 - 14:41,
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İngiliz roman yazarı Louis de Bernieres, Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından açılan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesinden emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci'nin destekleriyle oluşturulan, 6 bin 400 parça savaş malzemesiyle 4 bin Çanakkale kitabı ve bir kütüphanenin yer aldığı müze ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kurtuluş Savaşı sırasında Fethiye'nin Eskibahçe köyünde yaşayan Philothei isimli Rum kızı ile İbrahim isimli Türk genci arasındaki aşkı anlatan kitabın yazarı Louis de Bernieres'de müzeyi ziyaret etti.

Bernieres, müzedeki anı defterine "Louis de Bernieres'de buradaydı. Dedem Çanakkale'de askerdi." notunu düştü.

Kaynak: AA
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