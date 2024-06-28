İngilizce Konuşma Kulübü İzmir'de Başlıyor - Son Dakika
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İngilizce Konuşma Kulübü İzmir'de Başlıyor

Konak Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği tarafından düzenlenen İngilizce Konuşma Kulübü, Aziziye Semt Merkezi'nde yaz boyunca gerçekleştirilecek. 8-15 yaş arası çocuklar, anadili İngilizce olan gençlerle konuşarak İngilizce pratiklerini geliştirecek.

28.06.2024 10:11  Güncelleme: 11:21
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(İZMİR)- Aziziye Semt Merkezi, Konak Belediyesi'nin Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Pi Gençlik Derneği ile birlikte düzenlediği 'İngilizce Konuşma Kulübü'ne yaz boyunca ev sahipliği yapacak. 8-15 yaş arası çocuklar, anadili İngilizce olan gençlerle konuşarak İngilizce pratiklerini geliştirecek.

Konak Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği'nin 8-15 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği İngilizce Konuşma Kulübü, belediyenin Aziziye Semt Merkezi'nde başlıyor. Avrupa Dayanışma Programı (ESC – European Solidarity Corps) kapsamında düzenlenen etkinlik, yaz tatilinde İngilizcesini geliştirmek isteyen çocuklara önemli bir fırsat sunuyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek İngilizce Konuşma Kulübünün ilk etkinliği 1 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

Ücretsiz katılım

Temmuz ve ağustos ayında her hafta pazartesi ve salı günleri yapılacak çalışmalarda 8-15 yaş grubundaki çocuklar, anadili İngilizce olan gençlerle İngilizce konuşma şansı bulacak. Pazartesi 11.00 - 12.00 saatleri arasında A1 seviyesinde, salı 15.30 - 16.30 saatleri arasında A2 seviyesinde İngilizce konuşma pratiği yapılacak. Ücretsiz olarak düzenlenen İngilizce Konuşma Kulübüne, mesai saatleri içerisinde Konak Belediyesi'nin 0232 484 53 00 numaralı telefonundan 2974 dahili hattan başvuru yaparak ya da etkinlik saatinde Aziziye Mahallesi 576 Sokak No: 3/7 adresindeki Konak Belediyesi Aziziye Semt Merkezi'ne giderek katılım sağlanabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İngilizce Konuşma Kulübü İzmir'de Başlıyor - Son Dakika

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