İngiltere, ABD ile dizel anlaşması yapan Rusya'ya yaptırımları sürdürecek - Son Dakika
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İngiltere, ABD ile dizel anlaşması yapan Rusya'ya yaptırımları sürdürecek

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İngiltere, ABD ile dizel anlaşması yapan Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımları sürdüreceğini açıkladı. Açıklamada Rusya'nın ateşkes çağrılarını reddettiği, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteği ve kalıcı barış için çalışmayı sürdüreceği belirtildi.

İngiltere, ABD ile dizel anlaşması yapan Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımları ve baskıyı sürdüreceğini duyurdu.

İngiltere hükümet sözcülüğünden ABD ile Rusya arasında yapılan dizel tedarik anlaşmasına ilişkin açıklamada, "İngiltere'nin duruşu daha net olamazdı. Ukrayna'nın kendisini savunması için gerekli askeri ve finansal desteği aldığından emin olmak için uluslararası ortaklarımızla yakın çalışmayı sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımların devam edeceği belirtilerek, "Rusya'ya, İngiltere tarafından uygulanan tarihin en sert yaptırım rejimini sürdürecek, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlığının bedelini artıracak ve adil ve kalıcı barışı sağlamak için çabaları destekleyeceğiz." değerlendirmesine yer verildi.

Ukrayna'nın barış niyetini ciddi şekilde defalarca gösterdiğine de işaret edilen açıklamada, "Ancak Rusya, tam ve kısmi ateşkes çağrılarını defalarca reddederek Ukrayna'nın sivil ve enerji altyapısına saldırıyı sürdürdü. Rusya bu savaşı bugün bitirebilir. Ukrayna'ya gerektiği müddetçe destek vermeyi ve kalıcı barışı getirmek için müttefiklerimizle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası çatışmaların küresel enerji piyasalarına, enerji fiyatlarına ve yaşam maliyetlerine etkisi olduğu kaydedilirken, İngiltere hükümetinin piyasa istikrarını korumak ve enerji tedarikini güvence altına almak için ortaklarıyla birlikte çalıştığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'da ABD öncülüğünde yürütülen kalıcı barış sürecine destek verdiği ve bu hedef doğrultusunda ABD ve Ukrayna ile yakın temasta bulunulduğuna vurgu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmenin "son derece başarılı" geçtiğini belirterek, "Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldı." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca Rusya'nın buna ek olarak dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıtın teslimatını yapacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA
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