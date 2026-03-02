İngiltere, ABD'nin İran Saldırılarına Katılmıyor - Son Dakika
İngiltere, ABD'nin İran Saldırılarına Katılmıyor

02.03.2026 16:09
Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İngiltere'nin ABD'nin saldırılarına katılmadığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, "İngiltere'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefonuyla İran'a yönelik saldırılara katıldığı" değerlendirmesine yönelik "Bu kesinlikle doğru değil. ABD'yle ve diğer müttefiklerimizle ciddi görüşmelerimiz oldu ve hafta sonu yapılan saldırılara katılmama ve destek vermeme kararı aldık." dedi.

Cooper, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da hedef alınan ülkelerde şu an tahmini 300 bin İngiliz bulunduğunu, bunların 94 bininin İngiliz misyonlarına varlıklarını bildirdiğini ifade ederek, bölgedeki İngilizlere destek için bir sistem kurduklarını belirtti.

Tahliye uçuşları da dahil birçok seçeneğin masada olduğunu aktaran Cooper, Kıbrıs'ın güneyindeki İngiliz üssüne yönelik saldırıya da değindi.

Cooper, hava üssü pistine yönelik insansız hava aracı saldırısı olduğunu hatırlatarak, "Üs çevresinde tüm orantılı önlemler alındı. Bu saldırının detaylarını bilemiyoruz. Tüm zaman çizelgesini bilemiyoruz. Spekülasyon yapmak istemiyorum ancak bölgedeki müttefiklerimiz, büyük sayıda İngilizin yaşadığı noktalar ve turistlerin olduğu noktalara İran tarafından balistik füze ve dronlar tarafından hedef alındı." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin operasyonlarına katılmak ya da destek vermek istemedik"

İngiltere'nin başta İran'a yönelik saldırılardan uzak dururken sonra üslerini ABD'nin kullanımına açmasıyla ilgili soruya Cooper, "Körfez'deki müttefiklerimiz ile İngiltere'nin vatandaşları ve çıkarlarının bulunduğu ülkelerin güvenliği bizim için önemlidir. Diplomatik süreç ve müzakerelere inanıyoruz. Bu nedenle ABD'nin operasyonlarına katılmak ya da destek vermek istemedik." yanıtını verdi.

Cooper, Körfez ülkeleriyle yapılan savunma anlaşmaları kapsamında bölgedeki İngiliz jetlerinin savunma amaçlı havalandığını vurguladı.

Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski'nin, "(İngiltere Başbakanı) Keir Starmer, Trump'ın bir telefonuyla Orta Doğu'daki yasa dışı bir savaşa atladı." yorumunu değerlendiren Cooper, "Bu kesinlikle doğru değil. ABD'yle ve diğer müttefiklerimizle ciddi görüşmelerimiz oldu ve hafta sonu yapılan saldırılara katılmama ve destek vermeme kararı aldık." yorumunu yaptı.

İran'ın tüm dünyaya tehdit olduğunu, gönderdiği füze ve dronlarla da İngiltere'nin Orta Doğu'daki partnerleri ve vatandaşlarını hedef aldığını kaydeden Cooper, "Bu nedenle kısıtlı bir savunma harekatı başlattık. Buna ABD güçlerinin savunma amaçlı üslerimizi kullanması da dahil." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, ABD'nin İran Saldırılarına Katılmıyor

ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
İngiltere, ABD'nin İran Saldırılarına Katılmıyor
