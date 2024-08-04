İngiltere, aşırı sağcı şiddet olaylarına karşı camilere ek güvenlik sağlayacak - Son Dakika
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İngiltere, aşırı sağcı şiddet olaylarına karşı camilere ek güvenlik sağlayacak

İngiltere hükümeti, artan aşırı sağcı şiddet olayları nedeniyle ihtiyaç bildiren camilere ek güvenlik sağlayacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, camiler ve Müslüman okulları için geçen yıl hayata geçirilen 'Camiler İçin Koruyucu Güvenlik Planı'na yapılan ek düzenlemeyle aşırı sağcı tehdit bildiren camilere ilave güvenlik sağlanacağını duyurdu.

04.08.2024 21:14
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İngiltere hükümeti, artan aşırı sağcı şiddet olayları nedeniyle ihtiyaç bildiren camilere ek güvenlik sağlayacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, camiler ve Müslüman okulları için geçen yıl hayata geçirilen "Camiler İçin Koruyucu Güvenlik Planı"na yapılan ek düzenlemeyle aşırı sağcı tehdit bildiren camilere ilave güvenlik sağlanacağını duyurdu.

Müslüman kurumları için hazırlanan 29,4 milyon sterlinlik (Yaklaşık 1,2 milyar lira) plana ek olarak açıklanan yeni uygulamaya göre, tehdit bildiren camilere en kısa sürede ilave polis güvenliği sağlanacak.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, yaptığı açıklamada, "Britanya gururlu ve hoşgörülü bir ülkedir ve hiç kimse, polis memurlarına saldıran, dükkanları yağmalayan veya ten rengine göre insanlara saldıran holiganların, haydutların ve aşırılıkçı grupların utanç verici eylemlerini mazur görmemelidir." ifadelerini kullandı.

Cooper, "Millet olarak suça, tehlikeli aşırıcılığa ve ülkemizin savunduğu her şeye karşı olan ırkçı saldırılara tolerans gösteremeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Olaylar 3 çocuğun öldüğü bıçaklı saldırı sonrası arttı

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başında yaşanan bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi.

Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti.

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı.

Ülkenin farklı kentlerinde dün düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar polisle ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. Dünkü eylemlerde polis, 90'ın üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı.

Bugün, Middlesbrough kentinde bir araya gelen aşırı sağcılar ise sığınmacıların tutulduğu bir oteli yakmaya çalışmıştı.

Aşırı sağcılar bugün ve gelecek hafta çok sayıda kentte eylem düzenleyeceğini de açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, aşırı sağcı şiddet olaylarına karşı camilere ek güvenlik sağlayacak - Son Dakika

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