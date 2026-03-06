İngiltere\'den Bahreyn\'e hava savunma desteği teklifi

İngiltere, İran'ın bölgedeki saldırılarına karşı Bahreyn'e hava savunma desteği teklifinde bulundu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Keir Starmer, dün Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile telefonda görüştü.

HAVA SAVUNMA DESTEĞİ TEKLİFİNDE BULUNDULAR

Görüşmede, Starmer, Katar'a gönderecekleri 4 Typhoon savaş uçağıyla, Bahreyn'in güvenliğini güçlendirmek için daha fazla hava savunma desteği sağlama teklifinde bulundu.

İki ülkenin operasyon ekipleri, ilerleyen günlerde bu adıma yönelik planlar üzerinde birlikte çalışacakları konusunda anlaştı.

KATAR'A SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

İngiltere Başbakanı Starmer, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin dün yaptığı açıklamada, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceklerini belirtmişti. Starmer, ülkesinin, Katar ve bölgedeki savunma operasyonlarını güçlendirmek amacıyla bu adımı attığını kaydetmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.