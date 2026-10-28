İngiltere Başbakanı Burnham, Brexit anlaşmasını büyüme ve göç için yetersiz buldu - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Burnham, Brexit anlaşmasını büyüme ve göç için yetersiz buldu

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Brexit anlaşmasının ekonomik büyüme ve göç kontrolü açısından iyi olmadığını söyledi. Burnham, AB'ye ve serbest dolaşıma dönülmeyeceğini belirterek, Kasım ayında yapılacak İngiltere-AB Zirvesi'nde daha iyi bir anlaşma hedeflediğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının 2016'daki Brexit referandumu öncesinde sözü verilenin aksine ekonomik büyüme ve göç kontrolü açısından kötü olduğunu söyledi.

Burnham, İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen Başbakana Sorular oturumunda ana muhalefet lideri Kemi Badenoch'un AB'ye tekrar katılma ve serbest dolaşımla ilgili sorularını yanıtladı.

İngiltere'nin yeniden AB'ye, Gümrük Birliği'ne ve serbest dolaşıma katılmayacağını vurgulayan İşçi Partisi manifestosuna işaret eden Burnham, "Manifestodaki kırmızı çizgilerimiz, seyahat özgürlüğü de dahil olmak??????? üzere bu parlamentonun görev süresi boyunca güçlü şekilde yerini koruyacak." dedi.

Burnham, Brexit'i gerçekleştiren Muhafazakar Parti iktidarlarını da eleştirerek, "Sayın Hanımefendinin (Badenoch) ve hükümetlerinin yaptığı (Brexit) anlaşmayı savunmayacağım. Bana göre bu anlaşma, bize referandumda sözü verilen Brexit'ten daha sertti ve ekonomik büyüme ve göçün kontrolü için hiç iyi olmadı." diye konuştu.

Kasım ayında İngiltere-AB Zirvesi yapılacağını da anımsatan Burnham, bu kapsamda yapılacak müzakerelerle İngiltere için daha iyi bir anlaşma elde edileceğini savundu.

Burnham, Badenoch'un ekonomik büyümeyle ilgili bir plan yapılmadan AB'den ayrılmanın hata olduğu yönündeki geçmiş açıklamalarını hatırlatarak, "Muhalefet partisi, az büyüyen, göçün kontrolden çıktığı bir İngiltere bıraktı." ifadelerini kullandı.

Badenoch'un tekrar tekrar sorduğu "AB'ye yeniden katılım referandumunu yapacak mısınız?" sorusuna her seferinde İşçi Partisi manifestosunu işaret ederek yanıt veren Burnham, "Britanya için en iyi anlaşmayı elde etmek için çalışıyorum." dedi.

Liberal Demokratların lideri Ed Davey, AB ve Gümrük Birliği'ne geri dönüşün İngiltere'deki ekonomik sorunları ve hayat pahalılığını çözeceğini savundu.

Burnham, Davey'nin açıklamalarına karşılık olarak, "Bu parlamentoda bunları yapmayacağız. Ancak İngiltere iş dünyasını destekleyecek şekilde adımlar atacak ve Brexit sonrası anlaşmaları iyileştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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