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İngiltere Başbakanı Japonya'ya destek vermeye hazır - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Japonya'ya destek vermeye hazır

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya'da meydana gelen depremler nedeniyle destek vermeye hazır olduklarını bildirdi. Sunak, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun İngiltere'nin önemli bir dostu olduğunu belirtti ve depremin etkilediği bölgede bulunan İngiliz vatandaşlarının Japon yetkililerin tavsiyelerini dikkate alması gerektiğini ifade etti. Japonya'da son 24 saat içinde 10'un üzerinde deprem meydana gelmişti.

İngiltere Başbakanı Japonya\'ya destek vermeye hazır
02.01.2024 - 01:29,
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya'da meydana gelen depremler nedeniyle destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada Sunak, "Düşüncelerim, çok büyük zarara neden olan Japonya'daki depremlerden etkilenen herkesle birlikte." ifadelerini kullandı.

Sunak, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun İngiltere'nin önemli bir dostu olduğunu belirttiği açıklamasında, "Japonya'ya destek vermeye hazırız ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremin etkilediği bölgede bulunan İngiliz vatandaşları, Japon yetkililerin tavsiyelerini dikkate almalı." ifadelerine yer verdi.

Ülkenin batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında dün gün boyunca art arda depremler olmuştu.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, bölgede 2 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 10'un üzerinde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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