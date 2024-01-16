İngiltere Başbakanı Müslüman milletvekiline İslamofobik ifadeler kullandı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Müslüman milletvekili Zarah Sultana'ya yönelik "Belki de sayın milletvekili, Hamas'a ve Husilere gerilimi düşürme çağrısında bulunsa iyi olur." ifadesini Müslüman milletvekilleri ve siyasetçiler, İslam karşıtlığı (İslamofobik) olarak nitelendirdi.

Sunak'ın milletvekillerini, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarına ilişkin bilgilendirdiği toplantıda kendisine soru soran İşçi Partili Sultana, İngiltere'nin askeri müdahalelerinin geçmişte çatışmaları daha da büyüttüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze'de 100 gündür süren saldırılarının Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırdığını anlatan Sultana, "Başbakan, İsrail'e, Gazze'ye yönelik acımasız bombardımanına devam etmesine ve daha geniş alanda bir çatışma riski oluşturmasına yeşil ışık yakmak yerine, gerilimi düşürmeye çalışacak ve derhal ateşkes çağrısında bulunacak mı?" diye sordu.

Sunak, Müslüman milletvekilinin sorusuna, "Belki de sayın milletvekili, Hamas'a ve Husilere gerilimi düşürme çağrısında bulunsa iyi olur." sözleriyle yanıt verdi.

Bir diğer İşçi Partili Müslüman milletvekili Naz Shah ise Sunak'ın bu ifadelerine tepki göstererek, "İslamofobi'nin yükselişi göz önüne alındığında, bugün Başbakan'ın meclisteki bir İngiliz Müslümandan, Hamas ve Husiler ne yapıyorsa yapmamaları gerektiğini söylemesini istemesi gelinen en alçak noktadır." dedi.

Sunak'ın sözlerini "İslamofobik kinaye" olarak nitelendiren Shah, "Belki de Başbakan, sözünü geri alacak ve liderlik gösterip özür dileyecektir." ifadesini kullandı.

Shah'ın ifadelerine de yanıt veren Sunak özür dilemezken "Meclis üyelerine defalarca bu çatışmaların (Gazze ve Yemen) birbiriyle alakası olmadığını söyledim." diye konuştu.

Sunak, "İngiltere'yi tansiyonu düşürmeye çağırmadan önce yaşananlara neden olanların en başta Hamas ve Husiler olduğunu kabul etmek gerektiğini" ifade etti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Müslüman üyelerinden oluşan Müslüman İşçi Ağı da (LMN) Sunak'ın sözlerine tepki gösterdi.

LMN'in X hesabından yapılan açıklamada, "Başbakan'ın Müslüman bir milletvekilinden Hamas'ı gerilimi düşürmeye çağırmasını istemesi açıkça İslamofobi'dir. Bu tip söylemler kamu görevi yürüten Müslümanlar ile daha geniş kapsamda toplumumuzdaki tüm Müslümanların güvenliği için tehlikelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, LMN'in Sultana ile dayanışma içinde olduğu belirtilerek "LMN, tüm parti liderlerine ve yetkililerine, Başbakan'ı acilen özür dilemeye çağırmaları için mektup yazacak. Naz Shah'ın mecliste yaptığı özür çağrısı görmezden gelindi." ifadeleri yer aldı.