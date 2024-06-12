İngiltere Başbakanı'nın Danışmanı Seçim Tarihi Üzerine Bahis Oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere Başbakanı'nın Danışmanı Seçim Tarihi Üzerine Bahis Oynadı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın danışmanlarından ve Muhafazakar Parti milletvekili adayı olan Craig Williams'ın, seçim tarihi üzerine bahis oynadığı ve bu nedenle soruşturma başlatıldığı bildirildi. Williams, konuyla ilgili olarak soruşturmaya tamamen işbirliği yapacağını belirtti.

12.06.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın özel danışmanlarından ve 4 Temmuz'daki genel seçimlerde Muhafazakar Parti'den milletvekili adayı olan Craig Williams'ın, seçim tarihi üzerine bahis oynadığı ve bununla ilgili hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İngiltere medyasında yer alan habere göre, Williams hakkında, resmi açıklama yapılmadan önce seçim tarihi üzerine 100 sterlinlik (yaklaşık 4 bin lira) bahis oynadığı iddiasıyla Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Şans Oyunları Komisyonu tarafından soruşturma başlatıldı.

Williams, yaptığı açıklamada, bir gazetecinin kendisini araması sonrası konudan haberdar olduğunu söyledi.

Hesap verme konusunda tamamen şeffaf olmak gerektiğini kaydeden Williams, "Haftalar önce seçim tarihi üzerine bahis oynadım. Bu da tamamen rutin olan bir soruşturmaya yol açtı. Soruşturmayla işbirliği içinde olacağım." dedi.

Montgomeryshire ve Glyndwr bölgesinden milletvekili adayı olan Williams, dikkatlerin seçim kampanyasından başka yöne çekilmesini istemediğini belirterek, "Bunun nasıl görüneceğini önceden düşünmem gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Bir Muhafazakar Parti sözcüsü de, "Komisyon ile bir adayımız arasındaki süreçten haberdarız. Soruşturma yürütülen kişinin tamamen şahsi bir meselesi. Bağımsız bir kurum olan komisyonun incelemesi sürerken daha fazla yorum yapmak doğru olmaz." dedi.

İşçi Partili Jonathan Ashworth ise, bahis 100 sterlin değerinde olsa bile Williams'ın davranışının olağan dışı bir hareket olduğunu söyledi.

Ashworth, "Rishi Sunak bunu biliyordu ancak bir tepki göstermedi. Sunak'ın ne kadar zayıf olduğunu bir kere daha gördük. Birçok skandala rağmen Muhafazakarlar hiçbir şey öğrenmedi ve değişmedi. Bir 5 yıl daha verilirse kaos devam eder." diye konuştu.

Muhafazakar Parti, adaylıktan çekse dahi aday listeleri teslim edildiği için Williams oy pusulalarında yer almaya devam edecek. Williams'ın bu bahisten haksız kazanç elde ettiği kesinleşirse hakkında yasal işlem uygulanacak.

Kaynak: AA

Milletvekili Adayı, Milletvekili, Rishi Sunak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı'nın Danışmanı Seçim Tarihi Üzerine Bahis Oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 İsrail’i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler İsrail'i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler
09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri ’’Kıyafetiniz uygunsuz’’ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri ''Kıyafetiniz uygunsuz'' diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
10:02 Motorine okkalı zam Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti
09:45 Survivor All Star’ın yarı finalinde nefesler tutuldu Atakan veda etti Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:23 YKS’DE yapay zeka ile kopya Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı YKS'DE yapay zeka ile kopya! Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 10:13:26. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı'nın Danışmanı Seçim Tarihi Üzerine Bahis Oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement