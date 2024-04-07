İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail-Gazze çatışmalarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail-Gazze çatışmalarıyla ilgili açıklama yaptı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsraillilerin yaralarının iyileşmediğini ve Gazze'deki ölümlerin arttığını belirterek ateşkes çağrısı yapmadı. Sunak, çatışmaların sona ermesi, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım akışının sağlanması çağrısında bulundu.

07.04.2024 02:01
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 7 Ekim'in üzerinden geçen 6 ayda İsraillilerin yaralarının iyileşmediğini, Gazze'deki ölümlerin şoke edici boyutlara ulaştığını belirtti ancak ateşkes çağrısı yapmadı.

Sunak, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının 6'ncı ayı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada bu eylemleri "İsrail tarihinin en şok edici saldırısı" olarak nitelendirdi.

Geçen 6 aya rağmen İsraillilerin yaralarının iyileşmediğini ve halen esirlerin bulunduğunu kaydeden Sunak, "Gazze'de 6 aydır devam eden savaşın ardından sivil kayıpların sayısı artıyor, açlık, çaresizlik ve can kayıpları ise korkunç bir seviyede." ifadesini kullandı.

İsrail'in meşru müdafaa hakkına destek verdiğini yineleyen Sunak, "Ancak tüm dünya akan kan karşısında şoke oldu ve ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştıran cesur İngiliz kahramanların öldürülmesiyle dehşete düştük." görüşünü paylaştı.

Sunak, çatışmaların sona ermesi, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım akışının sağlanması çağrısında bulunarak, "Gazzeli çocukların, uzun vadeli sürdürülebilir bir ateşkesin yolunu açacak şekilde çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyacı var. Bu, esirlerin serbest bırakılmasını, yardımların girişini, çatışmaların durmasını ve ölümlerin sona ermesini sağlayacak en hızlı yoldur." ifadelerini kullandı.

İki tarafın da barış ve güven içinde yaşamayı hak ettiğini vurgulayan Sunak, bu konuda çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Sunak, 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın yeniden İsrail'e saldırabileceği gerekçesiyle ateşkese karşı çıkıyor.

Bunun yerine çatışmalara insani ara verilmesini savunan Sunak, ateşkesin ancak Hamas'ın yok edildiği ortamda yapılabileceğini öne sürüyor.

Ülkedeki ateşkes taleplerine de karşılık vermeyen Sunak ve partisi, İngiltere Parlamentosuna iki kere gelen ateşkes çağrısı yapılan önergeyi kabul etmedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 459 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda 269 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail-Gazze çatışmalarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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