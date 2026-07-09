Starmer: Erdoğan'ın hediye tabancasını Türkiye'de bıraktım - Son Dakika
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Starmer: Erdoğan'ın hediye tabancasını Türkiye'de bıraktım

09.07.2026 11:13  Güncelleme: 12:19
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İngiltere Başbakanı Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde liderlere hediye ettiği üzerine isim kazınmış tabancayı, İngiltere'nin silah mevzuatı nedeniyle Türkiye'de bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılan liderlerin her birine isimlerinin işlendiği tabanca hediye ettiğini açıkladı. Starmer, İngiltere'nin silah mevzuatı nedeniyle hediyesini Türkiye'de bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara'dan Londra'ya dönüş uçağında İngiliz gazetecilere açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarının her birine isimlerinin işlendiği birer tabanca hediye ettiğini söyledi. Starmer, hediyelerin içinde bir kutu mühimmat/mermi de yer aldığını ifade etti.

İngiltere merkezli haber ajansı Press Association'ın aktardığına göre Starmer, İngiltere'nin silah ithalatına ilişkin yasal düzenlemeleri nedeniyle söz konusu hediyeyi Türkiye'de bırakmak zorunda kaldığını belirtti. Starmer, Erdoğan'ın silahın Türkiye'den çıkarılabilmesi için gerekli ihracat izinlerini içeren bir mektup vermesine rağmen, İngiltere'nin silah mevzuatı nedeniyle hediyeyi ülkesine yasal gerekçelerle götüremediğini söyledi.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi, 22 Haziran'da istifa edeceğini açıklayan Starmer'ın görevden ayrılmadan önce katıldığı son büyük uluslararası toplantı oldu.

Starmer'ın, iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni liderini seçmesine kadar başbakanlık görevini sürdürmesi bekleniyor. İngiliz basınında eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, parti liderliği için öne çıkan isimler arasında gösteriliyor.

Kaynak: ANKA

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