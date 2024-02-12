İngiltere Başbakanı ve Dışişleri Bakanı İsrail\'in Refah kentine yönelik saldırılardan endişeli

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarından büyük endişe duyduklarını bildirdi.
İngiltere Başbakanı Sunak, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, Refah'a askeri operasyon düzenleneceğine dair haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti.
Sunak, daha fazla yardım ulaştırabilmek ve esirlerin serbest bırakılması için çatışmalara derhal ara verilmesi ve ardından sürdürülebilir ateşkes için gerekli koşulların oluşturulması çağrısında bulundu.
"İsrail'in daha ileri bir adım atmadan önce durup ciddi şekilde düşünmesini istiyoruz"
Dışişleri Bakanı Cameron da Refah'ta yaşananlar konusunda "çok endişeli" olduklarını vurgulayarak, "Birçoğunun oraya gelmeden önce 5-6 kez yer değiştirdiğini ve bu insanlar arasında nasıl savaşabileceğinizi görmenin gerçekten imkansız olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Cameron, bu kişilerin gidecek yerlerinin olmadığının altını çizerek, "Güneye, Mısır'a gidemezler. Kuzeye ve evlerine dönemiyorlar çünkü birçoğu yıkılmış durumda." ifadesini kullandı.
Bu nedenle bölgedeki durumdan büyük endişe duyduklarını yineleyen Cameron, "İsrail'in daha ileri bir adım atmadan önce durup ciddi şekilde düşünmesini istiyoruz." diye konuştu.
Bakan Cameron, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak her şeyden önce istediğimiz şey çatışmalara derhal ara verilmesi ve bu aranın daha fazla çatışmaya dönülmeden sürdürülebilir ateşkese yol açmasıdır. Şimdi olması gereken de bu. İngiliz vatandaşları dahil rehineleri kurtarmamız gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi yolu, şu anda yaptığım gibi, onları kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmektir."
İsrail'in Refah'a saldırıları
Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.
Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.
Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.
Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a, yaralı sayısı da 67 bin 984'e yükseldi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu bir organizasyon düzenledi. Doğum gününde ailece kamera karşısına geçen çift, gözlerden uzak büyüttükleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez gösterdi.
Haber sunucusu Veyis Ateş hakkında kara aklamakla suçlanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la olan ilişkisi iddiasıyla nüfuz ticareti davası açıldığı Gazeteci İsmail Saymaz tarafından duyuruldu. Ateş, davayı doğrularken durumu, 'Haksız itham ve iftirayı' anlatmak için 'fırsat' olarak yorumladı.
Son Dakika › Güncel › İngiltere Başbakanı ve Dışişleri Bakanı İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılardan endişeli - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?