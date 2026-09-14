İngiltere Başbakanlığından ayrılıkçı liderlere, Başbakan birliğe inanıyor karşılığı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanlığından ayrılıkçı liderlere, Başbakan birliğe inanıyor karşılığı

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İngiltere Başbakanlık Sözcülüğü, Cardiff'te kendi kaderini tayin hakkını görüşen Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'yı yöneten ayrılıkçı parti liderlerine, Başbakan Andy Burnham'ın birliğe inandığı yanıtını verdi. Açıklamada hükümetin anayasa tartışmaları yerine ekonomi, maliye ve güvenlik konularına odaklandığı belirtildi.

İngiltere Başbakanlığı, kendi kaderini tayin etme hakkını görüşmek için buluşan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'yı yöneten ayrılıkçı parti liderlerine, "Başbakan (Andy Burnham) birliğe inanıyor." ifadeleriyle karşılık verdi.

İngiltere Başbakanlık Sözcülüğü, bugün Galler'in başkenti Cardiff'te buluşan ayrılıkçı bölgesel yönetim liderlerinin "kendi kaderini tayin" mesajına karşı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başbakan (Andy Burnham) Birleşik Krallık'ı oluşturan 4 ülke için de çalışmaya kararlıdır ve güçlü şekilde birliğe inanmaktadır. Birleşik Krallık, insanların ayrılık değil, problemleri çözme ve ortak değerler etrafında buluşmasıyla daha iyi olur." ifadeleri yer aldı.

İngiltere hükümetinin anayasa tartışmaları ve referandumdan ziyade aileleri etkileyen ekonomi, maliye ve güvenlik konularına odaklandığı kaydedilen açıklamada, "Başbakanın İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın bölgesel yönetim başbakanları ve yardımcılarıyla görüşmelerindeki yaklaşımı, ortaklık, işbirliği, tüm ülke için refah ve büyüme temeline dayanır." ifadeleri kullanıldı.

Cardiff'te bu sabah "kendi kaderini tayin ve ortak çıkarlar" gündemiyle yapılan görüşmede Galler Bölgesel Başbakanı ve ayrılık yanlısı Plaid Cymru lideri Rhun AP Iorwerth, İskoçya Bölgesel Başbakanı ve bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi lideri John Swinney, Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı ve İrlanda milliyetçisi Sinn Fein'in ikinci ismi Michelle O'Neill ile Sinn Fein lideri Mary Lou McDonald bir araya gelmişti.

Görüşmede üç bölgesel başbakan, parti unvanlarını kullanmış ve artan kendi kaderini tayin hakkı talepleri karşısında İngiltere hükümetinin anayasal düzenlemeler yapmasını istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanlığından ayrılıkçı liderlere, Başbakan birliğe inanıyor karşılığı - Son Dakika

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