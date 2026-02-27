İngiltere, Büyükelçilik Personelini Çekiyor - Son Dakika
İngiltere, Büyükelçilik Personelini Çekiyor

27.02.2026 22:53
İngiltere, Tahran ve Tel Aviv'deki büyükelçilik personelini güvenlik nedeniyle ülkeden çıkardı.

İngiltere, Tahran Büyükelçiliği personelini ülkeden çıkardığını açıklamasının ardından Tel Aviv Büyükelçiliğindeki bazı çalışanları ve ailelerini de kentten çıkardığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarıları yaptığı sitesinde İsrail'e ilişkin güncelleme yaparak, İsrail'in bazı bölgelerine zorunlu değilse seyahat etmeme, bazı bölgelerine ise kesinlikle seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Aynı şekilde Filistin topraklarının bir bölümüne de gidilmemesi yönünde tavsiyede bulunulurken, bölgesel risk nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliğindeki bazı çalışanlar ve ailelerinin bir süreliğine kentten çıkarıldığı bildirildi.

Tel Aviv'den çıkarılan büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin İsrail içindeki başka bir noktaya götürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

İngiltere, bugün de bölgesel riskler ve elde edilen yeni bilgileri gerekçe göstererek, bir süreliğine Tahran'daki büyükelçilik personelini ülke dışına çıkardığını ve büyükelçiliğin uzaktan hizmet vereceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

