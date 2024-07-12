İngiltere Büyükelçisi Hollanda'ya 'intikam vakti geldi' dedi

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İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Charles Hitchen, Bağdat'ta oturduğu bir kahvehaneden Hollanda'ya yönelik "intikam vakti geldi" açıklaması yaptı.

Hitchen, sosyal medya X hesabı üzerinden, Bağdat'ta bir kahvehanede oturup nargile içerken, Hollanda'ya yönelik "intikam vakti geldi" başlıklı görüntü paylaştı.

"Hollanda dost canlısı bir ülke ve Hollanda halkı kültürel ve dini açıdan bize yakın, ancak bir tarihçi olarak göz ardı edemeyeceğim bazı şeyler var" diyen Hitchen, sözlerine şöyle devam etti:

"1667 yılında Hollanda Deniz Kuvvetlerinin İngiliz sularına girmesi ve İngiliz filosunu yakması tarihimize kara bir gün yaşattı. Bu konuyu düşünmek için 4 asır bekledik ve bugün Hollanda'ya ve Hollanda büyükelçisine mesajım; 'intikam vakti geldi'."