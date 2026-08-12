İngiltere'de 13 Sığınmacı Oteli Kapatıldı - Son Dakika
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İngiltere'de 13 Sığınmacı Oteli Kapatıldı

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İngiltere, 13 sığınmacı otelini kapatarak tasarruf sağladı, toplamda 224 milyon sterlin bekleniyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, sığınmacıların barınması için kullanılan 13 otelin daha kapatılarak yerel topluluklara iade edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, nisanda 11, haziranda da 20 sığınmacı otelinin kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 13 otelin daha kapatılmasıyla ülkede kullanımda olan sığınmacı oteli sayısının 160'ın altına düştüğü ifade edildi.

Son 13 otelin kapatılmasının vergi mükelleflerine 51 milyon sterlin tasarruf sağlamasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu yılki kapatmalardan beklenen toplam tasarruf miktarının 224 milyon sterlin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Daha fazla sığınmacı otelinin kapatılmasının planlandığına dikkat çekilen açıklamada, hükümetin bunun yerine eski askeri tesisler dahil daha büyük ve temel konaklama alanlarının kullanımını artırdığı kaydedildi.

Son haftalarda, sığınmacıların barınması için Savunma Bakanlığına ait üç eski tesisin kullanılması konusunda görüşmelerin başlatıldığı aktarılan açıklamada, 2023'te en yoğun dönemde 400 sığınmacı otelinin kullanıldığı ve bunun günlük maliyetinin 9 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de 13 Sığınmacı Oteli Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de 13 Sığınmacı Oteli Kapatıldı - Son Dakika
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