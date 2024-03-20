İngiltere'de Aktivistler İsrail'in Soykırımını Protesto Etmek İçin Vergi Ödemelerini Durdurma Kampanyası Başlattı

İngiltere'de aktivistlerin başlattığı "No Tax for Genocide (Soykırım için Vergiye Hayır)" adlı yeni kampanya, İsrail'in soykırımını destekleyen İngiliz hükümetini protesto etmek ve hükümetin Gazze politikasını değiştirmesini sağlamak amacıyla halka "vergi ödemelerini durdurmaları" çağrısında bulunuyor.
Kampanyayı başlatan insan hakları aktivistleri, hükümet İsrail'e destek sağlarken vergi ödemenin "soykırıma yardım ve yataklık" anlamına geldiğini ve uluslararası hukuk ve iç hukuka göre bunun "yasa dışı" olduğunu savunuyor.
Aktivistler, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü ve İngiltere'deki 2000 tarihli Terör Yasası uyarınca, "vergi direnişinin" soykırıma ortak olunduğu gerekçesiyle yasal olduğunu müdafaa ediyor.
Grup, öncelikli olarak belirlediği hedef kapsamında, vergi mükelleflerinin, gelir ve belediye vergilerini ödememelerini taahhüt etmesini istiyor. Aktivistler, bunun hazineyi bir yıl içinde 700 milyon sterlinden mahrum bırakabileceğini tahmin ediyor.
Bu kapsamda, kampanyaya katılmayı taahhüt ederek imzalayanların sayısı 100 bine ulaştığında, vergi mükelleflerine aynı gün İngiltere Gümrük ve Gelir Dairesine (HMRC) vergi stopajı planlarını bildirmeleri istenecek ve daha sonra bu kişiler vergilerini vergi dairesi yerine bir vakfa ödemeye başlayacak.
Hükümet 1 yıl içinde "savaş suçlarına iştirak etmediğini" mahkemede kanıtlarsa vergi, HMRC'ye iade edilecek.
Aktivistler, kampanyanın hedefinin, İngiltere'de vergi mükelleflerinin yüzde 10'una denk gelen yaklaşık 3 milyon kişinin ödemelerini durdurmasını sağlayarak ekonominin felç edilmesi ve böylelikle hükümetin Gazze politikasını değiştirmesini sağlamak olduğunu savunuyor.
"Soykırım için vergi ödememenin tamamen yasal olduğu tespit edildi"
"Soykırım İçin Vergiye Hayır" kampanyasının kurucu ortaklarından insan hakları aktivisti Ashish Prashar, bu girişimin başlatılma amacını, gidişatını ve İngiliz hükümeti üzerinde oluşturmasını bekledikleri etkiyi, AA muhabirine anlattı.
Prashar, birlikte çalıştıkları bir grup avukatın, İngiltere'de kabul edilen bazı yasalar ve uluslararası hukuk bağlamında soykırım için "vergi ödememenin tamamen yasal olduğunu" tespit ettiklerini belirterek, buradan yola çıkarak geçen hafta bu kampanyayı başlattıklarını ve internet sitesi kurduklarını bildirdi.
"İsrail'in Gazze'ye saldırısının üzerinden 6 ay geçti. Hepimiz katliam üstüne katliam izledik." diyen Prashar, İsrail'in Gazze'deki katliamlarında çocukların cesetlerinin parçalara ayrıldığını, ailelerin paramparça olduğunu veya tamamen yok edildiğini ifade etti.
Prashar, dünyanın dört bir yanındaki halkların her hafta düzenledikleri gösterilerle, Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısında bulunduklarını ve katliamı durdurabilmek için daha fazla ne yapabileceklerini de sorduklarını aktardı.
Aktivist Prashar, "Bu kampanyanın doğuşu, halka gücü kendi ellerine almaları ve politikacılara aslında kimin için çalıştıklarını göstermeleri için araçlar veriyor. Artık bizi yalanlara inandıramazlar, görmezden gelemezler ve hiçbir hesap vermeden bu soykırım eylemlerini sürdüremezler." dedi.
İsrail'in suç ortaklarının uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini belirten Prashar, "Ancak, bu davalar sonuçlanana kadar katliamları izlemeye devam ediyoruz ve insanlar bu katliamları izlemekten bıktı. Politikacılara, 'Bunu bizim adımıza, bizim paramızla yapmaya devam edemezsin.' demek için kontrolü ele almak istiyorlar." diye konuştu.
"Vergi direnişi, İngiltere'nin DNA'sında var"
Prashar, "vergi direnişi"nin İngiltere'nin DNA'sında olduğunu, 1980'lerde dönemin Başbakanı Margaret Thatcher'ın getirmeye çalıştığı vergilerin, kitlesel ayaklanmalara ve milyonlarca insanın vergi ödemeyi reddetmesine yol açtığını hatırlattı.
Ayrıca, yakın zamanda da enerji faturalarına yapılan zamlar nedeniyle 3 milyon kişinin bir araya gelerek enerji faturalarını ödemeyi reddettiğini anımsatan Prashar, söz konusu kampanyayı, bu direnişlerden ilham alarak başlattıklarını anlattı.
Aktivist Prashar, "Soykırım İçin Vergiye Hayır" kampanyasıyla, halkın "hükümete vergilerini katliamlar için kullandığını" söyleyebilmeleri için başlattıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uluslararası hukuka, İngiltere hukukuna ve imzaladığımız ve şu anda bir parçası olduğumuz bazı yasalara göre, İngiliz halkı ve İngiliz şirketleri, kabul ettiğiniz tüm bu anlaşmalar ve yasalar nedeniyle soykırımda suçludur. Bu yasalar, bir soykırımın finanse edilmesinin yasa dışı olduğu anlamına geliyor. Bir birey olarak, bir İngiliz olarak, bir işletme olarak bu konuda suçlu olabilirsiniz. Şu anda halka bir yol gösteriyoruz ve böylelikle hükümete şunu söyleyebilecekler: 'Paramızı Filistin'de kitleler halinde insan öldürmek için kullanmayacaksınız. Paramızı zalimlere silah sağlamak için kullanmayacaksınız. Paramızı BM'de (İsrail'e) siyasi koruma sağlamak için kullanmayacaksınız. Siz bizim için çalışıyorsunuz. Kontrolü biraz geri alacağız.'"
İngiltere'deki bir işletme vergi ödemeyi reddetme kararı aldı
Prashar, ismini açıklamadığı İngiltere'deki küçük bir işletmenin, vergileriyle Gazze'deki soykırıma katkıda bulunmak ve katliamın finanse edilmesini istemediğini belirterek vergi ödemeyi reddettiğini açıkladı.
Aktivist Prashar, bunun üzerine, HMRC'nin işletmeye verdiği yazılı yanıtta, "Vergileriniz bir havuza katkıda bulunuyor, bir kısmı sağlık ve eğitim hizmetlerimiz için kullanılıyor, bir kısmı başka şeyler için kullanılıyor, ancak size tam miktarı veremeyiz." ifadelerine yer verdiğini aktardı. Prashar, HMRC'nin işletmeden vergiyi geri talep etmediğini de sözlerine ekledi.
"Eğer vergilerim bu süreci desteklemeyi durdurabilirse bu kampanyaya kesinlikle katılırım"
AA muhabiri, İngiliz halkına da "Soykırım için Vergiye Hayır" kampanyasına ilişkin değerlendirmelerini sordu.
İngiltere'de vergi mükellefi olan Richard, hükümetin, hem doğrudan hem de dolaylı olarak soykırımı desteklediğini ve bunun hem iktidar hem de muhalefet partisinin tutumu olduğunu söyledi.
Siyasi tartışmaların, Filistin'deki insanlara yardım etmek ve onları soykırımdan korumak yerine "doğru sözcükleri" kullanmak üzerine kurulu olduğunu söyleyen Richard, "Dolayısıyla evet, eğer vergilerim bu süreci desteklemeyi durdurabilirse buna (kampanyaya) kesinlikle katılırım. Bunun harika bir kampanya olduğunu düşünüyorum." dedi.
Richard, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun ("Soykırım için Vergiye Hayır" kampanyasının) düzgün şekilde uygulanması durumunda, hükümetin söz dinleme olasılığı daha yüksek olabilir ve şu anda yaptığı her türlü faaliyetten kaçınabilir. Bu durumun Filistin halkına yardım etmek için uygulanabilir olup olmayacağı beni çok ilgilendirir çünkü onlara yardım etmek için bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu konuyu düşüneceğim. Daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapacağım."
HMRC, vergi yaptırımlarına ilişkin hükümetin internet sitesindeki tavsiyelerini paylaştı
AA muhabiri, söz konusu kampanya ve vergi ödemelerinin durdurulması konularında görüş almak üzere HMRC ile iletişime geçti.
HMRC, bu talebe binaen, AA muhabirini vergiler ödenmediğinde neler olabileceğine ilişkin hükümetin internet sitesindeki tavsiyelerine yönlendirdi.
Son Dakika › Güncel › İngiltere'de Aktivistler İsrail'in Soykırımını Protesto Etmek İçin Vergi Ödemelerini Durdurma Kampanyası Başlattı - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Çorum'da düzenlenen 'Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO' programında, Boğazkale İlkokulu öğrencileri Boğazkale Müzesi'ni gezdi ve kültürel mirasla ilgili etkinliklere katıldı. Ayrıca, Köy Sohbetleri Projesi kapsamında Emirler köyünde vatandaşlara kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık üyelik süresi 20 Nisan 2024'te tamamlanacak. Yarın yapılacak seçimle yeni başkan belirlenecek. Arslan, 2012 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 3 kez başkanlık görevini üstlenmişti.
Şanlıurfa'da, 656 jandarma personelinin katılımıyla 13 ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 25 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 500 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 17 kök kenevir, 5 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, sahte para, 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 23 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, terör örgütü PKK'nın Irak'ta Türkmenlere yönelik faaliyetlerinin arttığını belirterek, PKK'nın terör örgütü ilan edilmesi durumunda Irak makamlarının terörle mücadele etmek zorunda kalacaklarını söyledi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve biri takla attı. Kazada, sürücüler yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici güven endeksi şubata kıyasla yüzde 0,02 artış gösterdi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 0,9 artarak 78,9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,4 yükselişle 74,9 olarak kaydedildi.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uyuşturucuya bağımlılığın önlenmesi bütçesinden tasarruf etmesini eleştirdi. İlgezdi, uyuşturucu kullanımının arttığı bir dönemde, bakanlıkların tasarruf yaparak bağımlılıkla mücadelede yetersiz kaldığını belirtti. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçeden tasarruf etmenin mantıklı olmadığını vurguladı ve bakanlıkların sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti.
Adıyaman'da Kasten Yaralama suçundan aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51'inci yılında Kartal Belediyesi ve Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği (SİDAD) iş birliğiyle 'Bahara Aşık Veysel Türküleri' konseri düzenlenecek. Konserde müzisyen ve bağlama sanatçısı Cengiz Özkan ile Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacak.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle iftar programında bir araya geldi. İftar sonrası ise Ceyhanlı kadınlarla buluştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?