İngiltere'de evcil kedilere mikroçip takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika
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İngiltere'de evcil kedilere mikroçip takma zorunluluğu getirildi

İngiltere\'de evcil kedilere mikroçip takma zorunluluğu getirildi

İngiltere'de evcil kedilere mikroçip takılması ve sahibinin iletişim bilgilerinin veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu getirildi. Yeni mevzuata göre, sahiplerin kedilerine 20 haftalık olmadan önce mikroçip takması ve iletişim bilgilerini güncel tutması gerekiyor. Bu uygulama, kayıp ya da başıboş kedilerin sahipleriyle yeniden bir araya gelmesini ve güvenli şekilde evlerine dönmelerini kolaylaştıracak. Mikroçip uygulaması köpekler için zaten zorunlu olduğu için, kediler için de benzer bir uygulama başlatıldı. Ancak, insanlarla etkileşimi olmayan kediler için mikroçip takma zorunluluğu bulunmuyor. Kurala uymayan kedi sahipleri 500 sterline kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

10.06.2024 13:47
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İngiltere'de evcil kedilere mikroçip takılması ve sahibinin iletişim bilgilerinin veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu getirildi.

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni mevzuat gereği sahiplerinin, 20 haftalık olmadan önce kedilerine mikroçip takmaları ve iletişim bilgilerini mikroçip veri tabanında saklayarak güncel tutmalarının gerektiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede 9 milyondan fazla evcil kedinin bulunduğu, zorunlu mikroçip uygulamasının kayıp ya da başıboş kedilerin sahipleriyle yeniden bir araya getirilmesini ve güvenli şekilde evlerine dönmelerini kolaylaştıracağı kaydedildi.

Mikroçip uygulamasının köpekler için halihazırda zorunlu olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun kayıp evcil hayvanların tespitinde en etkili yöntem olduğu vurgulandı.

Mikroçipli köpeklerin sahiplerine kavuşma olasılığının iki kat daha fazla olduğu, bu işlemin genellikle pirinç tanesi büyüklüğündeki çipin evcil hayvanın derisinin altına yerleştirilmesini içerdiği ifade edildi.

İnsanlarla etkileşimi olmayan kediler için mikroçip zorunlu değil

Açıklamada, çiftlik kedileri ve yabani kediler gibi insanlarla etkileşimi veya bağımlılığı çok az olan veya hiç olmayan, serbest yaşayan kediler için mikroçip takılması zorunluluğunun bulunmadığı kaydedildi.

Ayrıca, bu kurala uyulmaması halinde kedi sahiplerinin 500 sterline (yaklaşık 20 bin 600 lira) kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de evcil kedilere mikroçip takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

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