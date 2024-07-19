İngiltere'de Harehills'te Göstericiler Polis Aracını Devirdi ve Otobüsü Ateşe Verdi - Son Dakika
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İngiltere'de Harehills'te Göstericiler Polis Aracını Devirdi ve Otobüsü Ateşe Verdi

İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde çıkan olaylarda, göstericiler polis aracını devirdi ve çift katlı otobüsü ateşe verdi. Sosyal hizmetlerin bir ailenin çocuklarını almak istemesi üzerine patlak veren olaylarda, kalabalık polis aracının camlarını kırdıktan sonra aracı devirdi. Ayrıca, göstericilerin çift katlı bir toplu taşıma aracını da ateşe verdiği görüldü. Olaylar sonrasında bölgeye daha fazla polis sevk edildi ve herhangi bir yaralanma bildirilmedi. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu türden bir kargaşanın toplumda yeri olmadığını belirterek polise müdahaleleri için teşekkür etti.

19.07.2024 02:59
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İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde patlak veren olaylarda, göstericiler polis aracını devirdi ve çift katlı otobüs ateşe verdi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, sosyal hizmetlerin akşam saatlerinde Harehills bölgesindeki bir ailenin çocuklarını almak istemesi üzerine olaylar patlak verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kalabalığın bir polis aracının camlarını çocuk arabası, taş ve bisikletlerle kırdıktan sonra aracı devirdiği görüldü. Ayrıca, görüntülerde göstericilerin çift katlı bir toplu taşıma aracını ateşe verdiği kaydedildi.

Bölgeye daha fazla polisi sevk edildi

West Yorkshire Polisinden yapılan açıklamada, şiddet olayları tırmanmadan önce polis memurlarının çocukları ve kurum çalışanlarını güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye daha fazla polisin sevk edildiği, bazı yolların kapatıldığı ve halkın bölgeden uzak durması tavsiye edilerek, herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

West Yorkshire Belediye Başkanı Tracy Brabin de Leeds'teki kargaşayı, toplumsal gerilimleri alevlendirmek için kullanan kişileri "tekrar düşünmeye" çağırdı.

"Bu türden bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok"

İçişleri Bakanı Yvette Cooper da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu gece Leeds'te polis araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yapılan saldırılar ve şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Bu türden bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok. West Yorkshire polisine olaya yaptıkları müdahale için teşekkür ederim. Düzenli olarak bilgilendiriliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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