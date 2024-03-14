İngiltere'de Hükümet Yetkilileri ve Resmi Görevlilerin Aşırılık Yanlısı Gruplarla Görüşmeleri ve Fon Sağlamaları Yasaklandı

İngiltere'de "aşırılık" tanımını güncelleyen Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanlığı, hükümet yetkilileri ve resmi görevlilerin aşırılık yanlısı gruplarla görüşmelerini ve fon sağlamalarını yasakladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede aşırılık tehdidinin 7 Ekim 2023'ten sonra arttığı, mücadele amacıyla aşırıcılığın tanımının güncellendiği bildirildi.
Uygulamadaki amacın hükümet yetkilileri ve resmi görevlilerin yanlışlıkla aşırılık yanlılarıyla buluşmalarını ve fon sağlamalarını engellemek olduğu ifade edilen açıklamada, konunun sadece hükümet çalışmalarını ilgilendirecek şekilde sınırlı olduğu vurgulandı.
Ülkedeki Müslüman karşıtı (İslamofobi) ve antisemitik eylemlerin sayısındaki yükselişe işaret edilen açıklamada, Yahudilere yönelik saldırıların 2022'ye göre 2023'te yüzde 147, Müslüman karşıtı nefret suçlarının da son 4 ayda yüzde 335 arttığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni görüşme prensipleri ve tanıma göre aşırılık yanlısı ideolojiyi destekleyen ya da toplumda nefreti yayanların eylemleri, hükümetle görüşmeler yaparak meşrulaştırılamayacak." ifadesine yer verildi.
Hükümetin, başlatılacak süreçle grupları aşırıcılık açısından değerlendireceği, bu sürecin sonunda görüşmeler ve fon sağlanması konusunda kararlar alınacağı bildirildi.
Yeni tanıma göre başkalarının hak ve özgürlüklerini yok ya da inkar eden, İngiltere'nin liberal parlamenter demokrasisi ve demokratik haklarını baltalayan, devirmek veya değiştirmek isteyenler ile bunların yapılmasına olanak sağlayanlar, aşırılık yanlısı kişi ya da gruplardan sayılacak.
Açıklamada, aşırılık yanlısı olarak tanımlanacak kişi ve gruplarla temas ve fon sağlanmasıyla ilgili hükümet kararlarının başka kurum ve örgütler için geçerli olmadığının altı çizildi.
Aşırıcılıkla mücadele için Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanlığı bünyesinde aşırıcılıkla mücadele merkezinin kurulduğu bilgisi paylaşıldı.
"Demokrasimiz, kapsayıcı değerlerimiz ve hoşgörümüz aşırıcılık tarafından sınanıyor"
Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanı Michael Gove, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin çok uluslu ve çok inançlı bir demokrasi başarı hikayesi olduğunu belirterek, "Çeşitliliği sayesinde daha güçlüdür ancak demokrasimiz, kapsayıcı değerlerimiz ve hoşgörümüz aşırıcılık tarafından sınanıyor." ifadelerini kullandı.
Gove, demokratik değerlerin korunması için aşırıcılığın tanımlanmasının önemini vurgulayarak, "Aşırıcı ideolojinin yaygınlığı, 7 Ekim'den sonra daha belirgin bir hale gelmiş, halkımız ve demokrasimizin güvenliği için gerçek bir riske dönüşmüştür." değerlendirmesini yaptı.
"Aşırı sağcı" ve "İslamcıların" Müslümanları toplumun geri kalanından ayırmaya çalıştığını öne süren Gove, "İnsanları radikalleştirmeye, insanların haklarını inkar etmeye, ifade özgürlüğünü baskılamaya, nefreti yaymaya ve demokratik kurumlarımızı baltalamaya çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.
Gove, bugün alınan kararlarla aşırılık yanlısı olarak tanımlanan kişi veya gruplarla hükümetin aynı platformu paylaşmasının ve onlara platform sağlamasının önüne geçileceğini vurguladı.
The Guardian gazetesi, hazırlanan taslakta "aşırılık yanlısı" olarak tanımlanan bazı grupların isimlerini yayımladı. Buna göre, Müslüman Katılımı ve Gelişimi (MEND), CAGE, El Aksa'nın Dostları, haber sitesi 5Pillars ve Britanya Müslüman Birliği (MAB) Müslüman toplumunda "ayrıştırıcı güç" olarak tanımlandı.
Haberde aşırı sağcı, Britanya Nasyonal Sosyalist Hareketi, Patriotic Alternative ve Britain First isimli gruplar ise azınlıkları kışkırttıkları gerekçesiyle "ciddi endişe veren" gruplar arasında gösterildi.
Son Dakika › Güncel › İngiltere'de Hükümet Yetkilileri ve Resmi Görevlilerin Aşırılık Yanlısı Gruplarla Görüşmeleri ve Fon Sağlamaları Yasaklandı - Son Dakika
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