İngiltere'de Hükümet Yetkilileri ve Resmi Görevlilerin Aşırılık Yanlısı Gruplarla Görüşmeleri ve Fon Sağlamaları Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere'de Hükümet Yetkilileri ve Resmi Görevlilerin Aşırılık Yanlısı Gruplarla Görüşmeleri ve Fon Sağlamaları Yasaklandı

İngiltere'de Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanlığı, aşırılık tehdidinin artması üzerine hükümet yetkilileri ve resmi görevlilerin aşırılık yanlısı gruplarla görüşmelerini ve fon sağlamalarını yasakladı. Müslüman karşıtı ve antisemitik eylemlerin artışına dikkat çekilen açıklamada, aşırılık yanlısı ideolojiyi destekleyenlerin eylemlerinin hükümetle görüşmeler yaparak meşrulaştırılamayacağı belirtildi. Aşırıcılıkla mücadele için aşırıcılıkla mücadele merkezi kurulacağı da duyuruldu.

14.03.2024 13:25  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de "aşırılık" tanımını güncelleyen Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanlığı, hükümet yetkilileri ve resmi görevlilerin aşırılık yanlısı gruplarla görüşmelerini ve fon sağlamalarını yasakladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede aşırılık tehdidinin 7 Ekim 2023'ten sonra arttığı, mücadele amacıyla aşırıcılığın tanımının güncellendiği bildirildi.

Uygulamadaki amacın hükümet yetkilileri ve resmi görevlilerin yanlışlıkla aşırılık yanlılarıyla buluşmalarını ve fon sağlamalarını engellemek olduğu ifade edilen açıklamada, konunun sadece hükümet çalışmalarını ilgilendirecek şekilde sınırlı olduğu vurgulandı.

Ülkedeki Müslüman karşıtı (İslamofobi) ve antisemitik eylemlerin sayısındaki yükselişe işaret edilen açıklamada, Yahudilere yönelik saldırıların 2022'ye göre 2023'te yüzde 147, Müslüman karşıtı nefret suçlarının da son 4 ayda yüzde 335 arttığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni görüşme prensipleri ve tanıma göre aşırılık yanlısı ideolojiyi destekleyen ya da toplumda nefreti yayanların eylemleri, hükümetle görüşmeler yaparak meşrulaştırılamayacak." ifadesine yer verildi.

Hükümetin, başlatılacak süreçle grupları aşırıcılık açısından değerlendireceği, bu sürecin sonunda görüşmeler ve fon sağlanması konusunda kararlar alınacağı bildirildi.

Yeni tanıma göre başkalarının hak ve özgürlüklerini yok ya da inkar eden, İngiltere'nin liberal parlamenter demokrasisi ve demokratik haklarını baltalayan, devirmek veya değiştirmek isteyenler ile bunların yapılmasına olanak sağlayanlar, aşırılık yanlısı kişi ya da gruplardan sayılacak.

Açıklamada, aşırılık yanlısı olarak tanımlanacak kişi ve gruplarla temas ve fon sağlanmasıyla ilgili hükümet kararlarının başka kurum ve örgütler için geçerli olmadığının altı çizildi.

Aşırıcılıkla mücadele için Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanlığı bünyesinde aşırıcılıkla mücadele merkezinin kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

"Demokrasimiz, kapsayıcı değerlerimiz ve hoşgörümüz aşırıcılık tarafından sınanıyor"

Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanı Michael Gove, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin çok uluslu ve çok inançlı bir demokrasi başarı hikayesi olduğunu belirterek, "Çeşitliliği sayesinde daha güçlüdür ancak demokrasimiz, kapsayıcı değerlerimiz ve hoşgörümüz aşırıcılık tarafından sınanıyor." ifadelerini kullandı.

Gove, demokratik değerlerin korunması için aşırıcılığın tanımlanmasının önemini vurgulayarak, "Aşırıcı ideolojinin yaygınlığı, 7 Ekim'den sonra daha belirgin bir hale gelmiş, halkımız ve demokrasimizin güvenliği için gerçek bir riske dönüşmüştür." değerlendirmesini yaptı.

"Aşırı sağcı" ve "İslamcıların" Müslümanları toplumun geri kalanından ayırmaya çalıştığını öne süren Gove, "İnsanları radikalleştirmeye, insanların haklarını inkar etmeye, ifade özgürlüğünü baskılamaya, nefreti yaymaya ve demokratik kurumlarımızı baltalamaya çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.

Gove, bugün alınan kararlarla aşırılık yanlısı olarak tanımlanan kişi veya gruplarla hükümetin aynı platformu paylaşmasının ve onlara platform sağlamasının önüne geçileceğini vurguladı.

The Guardian gazetesi, hazırlanan taslakta "aşırılık yanlısı" olarak tanımlanan bazı grupların isimlerini yayımladı. Buna göre, Müslüman Katılımı ve Gelişimi (MEND), CAGE, El Aksa'nın Dostları, haber sitesi 5Pillars ve Britanya Müslüman Birliği (MAB) Müslüman toplumunda "ayrıştırıcı güç" olarak tanımlandı.

Haberde aşırı sağcı, Britanya Nasyonal Sosyalist Hareketi, Patriotic Alternative ve Britain First isimli gruplar ise azınlıkları kışkırttıkları gerekçesiyle "ciddi endişe veren" gruplar arasında gösterildi.

Kaynak: AA

Sosyal Konut, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Hükümet Yetkilileri ve Resmi Görevlilerin Aşırılık Yanlısı Gruplarla Görüşmeleri ve Fon Sağlamaları Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman Belediyesi’nden motivasyon tabelası “Büyükşehir“ ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı Batman Belediyesi'nden motivasyon tabelası! "Büyükşehir" ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:48 Adana’da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak Adana'da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
13:05 Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan’a dava açıyor Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:27 “Dervişlik yolundayım“ diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor "Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor
11:52 Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
11:35 Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi Yunus Emre’ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna’dan uzak dur Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur
11:00 İstanbul’daki inşaat sahası Google Maps’te göl olarak gösterildi İstanbul'daki inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 14:10:04. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Hükümet Yetkilileri ve Resmi Görevlilerin Aşırılık Yanlısı Gruplarla Görüşmeleri ve Fon Sağlamaları Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement