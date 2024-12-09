İngiltere'de Kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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İngiltere'de Kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İngiltere\'de Kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

MAKİNA Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Prof. Dr. Orhan Ekren'in 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğunu duyurdu. Ekren'in bulunması için İngiliz güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

09.12.2024 23:08  Güncelleme: 23:09
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MAKİNA Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üyeleri Prof. Dr. Orhan Ekren'in, 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğu duyurdu. İngiliz güvenlik güçleri, Ekren'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in, 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğu bildirildi. İngiliz güvenlik güçlerinin Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu öğrenilen Ekren'i arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır. Bu üzücü durumla ilgili olarak, İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ve Londra Konsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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