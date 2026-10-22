İngiltere'de Palantir'in milletvekillerine mektupları 'gözdağı' iddiasına yol açtı

ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirketi Palantir'in, İngiltere Parlamentosunda şirketin faaliyetlerini eleştiren milletvekillerine "gözdağı verme" amacı taşıdığı ileri sürülen mektuplar gönderdiği bildirildi.

İngiltere merkezli medya kuruluşu "Novara Media"nın haberine göre, iktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn ile İşçi Partisi milletvekili Rachael Maskell, haziranda Palantir'in İngiltere'deki Üst Yöneticisi Louis Mosley'den mektuplar aldı.

Mektuplarda, iki milletvekilinin İngiltere Parlamentosunda İsrail'e teknoloji üreten Palantir şirketi hakkında yaptıkları eleştirel açıklamalara yer verilirken, kendilerine görüşme teklif edildi.

Corbyn, Novara Media'ya yaptığı açıklamada, söz konusu mektupları "gözdağı verme girişimi" olarak nitelendirerek, "Palantir'in bu mektupları milletvekillerine neden gönderdiği konusunda hiçbir şüphem yok. Amaç, şirketi eleştirenleri sindirerek susturmak." ifadelerini kullandı.

Bu girişimlerin kendisini susturamayacağını dile getiren Corbyn, Palantir'in kamu hizmetlerinde hiçbir şekilde yer almaması gerektiğini vurguladı.

"Palantir'in mektubu 'örtülü tehdit'"

İngiliz milletvekili Maskell de şirketin milletvekillerinin açıklamalarını yakından takip etmesine dikkati çekerek, hükümetin Palantir ile iş yapmasına, şirket İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ile sözleşme yapmadan önce de karşı çıktığını ifade etti.

Güney Leicester bölgesi bağımsız milletvekili Shockat Adam da Palantir'in NHS ve polis teşkilatlarıyla ilişkilerini eleştiren sosyal medya paylaşımlarının ardından şirket tarafından iletişime geçilen isimler arasında yer aldı.

Adam, şirketin kamuoyunun ve parlamentonun artan denetimi karşısında eleştirel milletvekillerine mektuplar gönderdiğini belirterek, Palantir yöneticilerinin parlamentoya gelerek şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, İşçi Partisi milletvekili Clive Lewis de Palantir'in İngiltere'deki üst düzey yöneticisi Tom Watson'dan, şirketle ilgili faaliyetlerinin takip edildiğini belirten bir mektup aldığını açıkladı.

Lewis, söz konusu mektubu "örtülü tehdit" olarak nitelendirdi.

Palantir, mektupların amacının "yanlış iddiaları" düzeltmek olduğunu savundu

Palantir Sözcüsü ise milletvekillerine gönderilen mektupları savunarak, "Palantir hakkında internette dolaşan çok sayıda yanlış iddia var. Siyasetçiler, bazen istemeden de olsa bu yanlışları yaygınlaştırdıklarında kamuoyunu yanıltma riski taşıyor." yorumunda bulundu.

Mektupların amacının yanlış bilgileri düzeltmek olduğunu savunan Sözcü, siyasetçilerin yanlış iddiaları tekrarlaması halinde bunları düzeltmeye devam edeceklerini belirtti.

Palantir'in İngiltere'de kamu kurumlarıyla yaptığı anlaşmalar tartışma konusu

ABD'nin yanı sıra İsrail'e de yapay zeka destekli gözetim teknolojileri üreten Palantir'in, İngiltere Savunma Bakanlığı, NHS ve çeşitli polis teşkilatlarıyla yaptığı anlaşmalar, ulusal güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği konusunda endişelere yol açmıştı.

Şirket, Aralık 2025'te İngiltere Savunma Bakanlığıyla rekabetçi ihale süreci yürütülmeden 240 milyon sterlin değerinde sözleşme imzalamıştı.

Palantir'in NHS ile yaptığı hasta verilerine ilişkin sözleşme de sağlık çalışanları ve hasta hakları savunucuları tarafından eleştirilmiş, hükümete Şubat 2027'de sona erecek sözleşmenin yenilenmemesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi üyeleri de yıllık parti konferansından bir gün önce yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna yazılım desteği sağlayan ABD'li Palantir şirketiyle NHS arasında yapılan veri analizi anlaşmasının sona erdirilmesi için önerge hazırlamıştı.

Şirketin, İngiltere'deki kamu kurumlarıyla yaptığı sözleşmelerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyar sterline ulaştığı tahmin ediliyor.