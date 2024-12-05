İngiltere'de Soykırım İddiası - Son Dakika
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İngiltere'de Soykırım İddiası

Led By Donkeys grubu, parlamento önünde 'Evet bu bir soykırım' pankartı açtı, profesör açıklama yaptı.

05.12.2024 19:16
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İngiltere'de Led By Donkeys adlı grup, Filistin'e destek amacıyla parlamento karşısındaki meydanda, "Evet bu bir soykırım" yazılı dev pankart açtı.

Led By Donkeys grubunun X hesabından yapılan paylaşımda, soykırım üzerine çalışmalar yürüten İsrailli Profesör Amos Goldberg'in, Gazze'de yaşananların soykırım olduğuna ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Buna göre, Goldberg, "Dinlemeye istekli olan herkese şu anda Gazze'de olanların bir soykırım olduğunu söylemek istiyorum" diye başladığı açıklamasında, "savaş suçu" olarak nitelendirdiği 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısına İsrail'in karşılık olarak birkaç hafta içinde binlerce sivili katlettiğine işaret etti.

Soykırımın "Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi'ndeki tanımına dikkati çeken Goldberg, "Soykırım olması için Holokost gibi gözükmesine gerek yok. Her soykırımın farklı bir görünümü vardır ve hepsi tüm grubun ya da milyonlarca insanın öldürülmesini içermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Goldberg, bir katliamın soykırım olması için soykırım niyetinin de açıkça belirtilmesine gerek olmadığını ifade etti.

Yine de İsrailli yetkililerin açıkça Gazze'yi yok etme niyetini belli ettiğini belirten Goldberg, "Gazze'yi enkaza çevirmeyi ve orada masum insan bulunmadığını belirten sayısız açıklama var. İsrail toplumunda Filistinlilere yönelik radikal bir insanlıktan çıkarma atmosferi, burada yaşadığım 58 yıl boyunca hatırlayamadığım bir boyutta hüküm sürüyor." ifadesini kullandı.

Goldberg, Gazze'de on binlerce masumun öldürüldüğünü, bölgenin toplu bir yıkıma tabi tutulduğunu belirtti.

Toplu mezarların birer tanık olduğu vurgulayan Goldberg, "İsrail'in etnik olarak temizlenmiş alanları İsrail yerleşimleri için hazırlamasıyla ikinci aşamaya tanık oluyoruz. Bu nedenle soykırımın tam olarak böyle göründüğü sonucuna vardım." dedi.

Goldberg, soykırımın kitlesel olarak inkar edildiğini vurgulayarak, "Ancak gerçek inkar edilemez. Evet, bu bir soykırım. Eğer bu sonuca vardıysanız sessiz kalamazsınız." ifadesini kullandı.

Led By Donkeys'in paylaşımında, "Evet bu bir soykırım" yazılı dev pankartın parlamento önündeki Parlamento Meydanı'na yerleştirildiği görüntüler de yer aldı.

Grup, eylemin 4 Aralık sabah saatlerinde yapıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

Parlamento, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

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