İngiltere\'deki Filistinlilerden hükümete mektup: Gazze\'ye acil yardım yapın, aile birleşimine izin verin

İngiltere'de yaşayan Filistinliler, hükümete mektup yazarak, İngiltere'nin acil ateşkes için etkisini kullanmasını, Gazze'ye acil ve koşulsuz su, elektrik verilmesini, yakınları İngiltere'de yaşayan Gazzelilerin İngiltere'deki aile birleşimi uygulamasından faydalanmasını istedi.

Ülkedeki Filistinliler, Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) aracılığıyla hükümete mektup yazdı.

Mektupta, İsrail saldırılarının 100. gününde Gazze'de 1968 kez katliam yapıldığını ve İngiltere'deki Filistinlilerin yakınlarının, İsrail'in bombaladığı Gazze'de zor günler geçirdiği belirtildi.

Gazze'de 100 günü aşan saldırılarda 23 binden fazla kişinin öldürüldüğü kaydedilen mektupta, Save the Children örgütünün günlük ortalama 250 çocuğun öldürüldüğüne ilişkin istatistiğine yer verilerek, "Birçoğu bunu çocuklara karşı savaş olarak görüyor, öyle de. Gazze nüfusunun yarıdan çoğu çocuk ve ölümlerin yüzde 40'ını oluşturan çocuklar en büyük bedeli ödedi." değerlendirmesi yapıldı.

Mektupta, Filistin'deki kültür ve tarihin de saldırılardan etkilendiği kaydedilerek, 200 arkeoloji ve kültür mirası alanının yok edildiği ifade edildi.

Hastane, okul, cami, kilise, fırın ve konutların vurulduğuna işaret edilen mektupta, "Neredeyse Gazze'deki herkes evini terk etmek zorunda kaldı, 2 milyona yakın insan yerinden edildi. Bir İsrail ordusu yetkilisi, Gazze'yi 'Çadır kente çevirme' yemini etti. Gazze'de çok sayıda mülteci kampının kurulduğu ve insanların kötü hava ve sağlık koşullarına dayanmak zorunda kaldığı bu stratejinin artık etkili olduğunu görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, İngiltere hükümetine, acil ve kalıcı bir ateşkes için etkisini kullanması çağrısı yapılarak, "Acıları sona erdirmek için atılacak ilk adım budur. Su ve elektrik, koşulsuz ve acil şekilde sağlanmalı, sağlık kurumları restore edilmelidir. Son olarak Gazze'deki sevdiklerimize kavuşmamız için İngiltere Aile Birleşimi uygulaması uygulanmalıdır." talepleri sıralandı.

Gazze'de 1000'den fazla çocuğun uzuvlarını kaybettiği de hatırlatılan mektupta, "Bunların çoğu anestezi olmadan yapıldı. Kaç çocuk daha acı çekmeli, travma geçirmeli ya da öldürülmeli? Ateşkes dün bile ilan edilmiş olsaydı çok geç olacaktı. Kaybedilen her dakika daha fazla katliam, daha fazla bombalama, daha fazla savaş suçu ve daha fazla insanlık dışı acı demektir." ifadeleri yer aldı.