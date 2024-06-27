İngiltere'deki Pratisyen Hekimler 20 Aydır 11. Kez Grevde - Son Dakika
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İngiltere'deki Pratisyen Hekimler 20 Aydır 11. Kez Grevde

İngiltere Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler, hükümetle yaşadıkları maaş artışı anlaşmazlığı nedeniyle 20 ayda 11'inci kez greve gitti. Pratisyen hekimler, 2 Temmuz'a kadar sürecek grevin ilk gününde, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde eylem yaptı. BMA Pratisyen Hekimler Komitesi'nden grev öncesi yapılan açıklamada, 2008'den beri enflasyon oranının altında zam alan pratisyen hekimlerin saatlik 21,58 sterlin ücret almaları gerekirken 15,53 sterlin aldıkları için maaş düzenlemesi talep ettikleri belirtildi.

27.06.2024 20:09
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İngiltere Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler, hükümetle yaşadıkları maaş artışı anlaşmazlığı nedeniyle 20 ayda 11'inci kez greve gitti.

Pratisyen hekimler, 2 Temmuz'a kadar sürecek grevin ilk gününde, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde eylem yaptı.

BMA Pratisyen Hekimler Komitesi'nden grev öncesi yapılan açıklamada, 2008'den beri enflasyon oranının altında zam alan pratisyen hekimlerin saatlik 21,58 sterlin ücret almaları gerekirken 15,53 sterlin aldıkları için maaş düzenlemesi talep ettikleri belirtildi.

Hükümetin BMA'nın taleplerini karşılamadığı gibi pratisyen hekimlerin temsilcileriyle de görüşmediğini kaydeden Komite, 2008 yılı şartlarına dönülebilmesi için yüzde 35'lik bir maaş düzenlemesi ile yeni personel alımı gerektiğini vurguladı.

AA muhabirine konuşan BMA Pratisyen Hekimler Komitesi Eş Başkanı Robert Laurenson, son 15 yılda enflasyonun altında zam aldıkları için yüzde 26'lık bir kayba uğradıklarını, kamu harcamalarının durdurulduğunu ve doktorlara yeni sözleşmeler sunulduğunu ifade etti.

Tüm bunların ardından gelen Kovid-19 dönemi ve İngiltere'de başgösteren yaşam pahalılığı krizinin doktorların yaşamını zorlu hale getirdiğini dile getiren Laurenson, "Çok uzun bir süre sabır gösterdik. İyi niyetle yaklaştık ve bekledik ancak tüm iyi niyetimiz karşılıksız kaldı." dedi.

Laurenson, çalışma şartlarının da zorlaştığını, sağlık kuruluşlarındaki dinlenme odaları ve nöbetçi doktor odalarının ofislere dönüştürüldüğünü, doktorların dinlenemediğini ifade etti.

"Doktorlar daha fazla maaş verilen ülkelere gitmek istiyor"

İngiltere'deki çalışma şartları ve maaşları, İngiliz doktorların ilgi gördüğü bazı ülkelerdekilerle kıyaslayan Laurenson, "İngiltere'de bir sağlık ocağı doktoru, yıllık 60 bin ila 90 bin sterlin arası maaş kazanırken Kanada'da bu yıllık 250 bin sterline kadar çıkabiliyor. Avustralya'da ise pratisyen hekimler, İngiltere'dekilerin 2-3 katı maaş alıyor. Bu, tamamen uluslararası alanda sektörün çok rekabetçi olmasıyla alakalı. Özellikle de 14 yılın ardından ufukta maaş düzenlemesi gözükmediği için doktorlar bu ülkelere gitmek istiyor." diye konuştu.

Laurenson, ülkede 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerin ardından gelecek hükümetle müzakere etmek ve maaş düzenlemesine giden bir süreç başlatmak istediklerini belirterek, anketlerde seçimi açık ara kazanacağı görünen İşçi Partisi lideri Keir Starmer'a, "Başbakan Rishi Sunak'ın ve mevcut hükümetteki Sağlık Bakanlarının yaptığı hatayı yapmama" çağrısında bulundu.

Pratisyen hekim Tom Rourke da yaptığı açıklamada hükümetin doktorlarla müzakere masasından kalktığını ifade ederek, "Masadan kalkan hükümete sadece 2008'deki seviyeye dönmek için maaş düzenlemesi istediğimiz söylemek amacıyla 20 ayda 11'inci kez grevdeyiz. 2008'den beri iş yükümüz azalmadı ancak maaşımız üçte bir oranında düştü." şeklinde konuştu.

Rourke, doktorların hakkı verilene kadar grevlerin devam edeceğini, maaş düzenlemesinin gerçekleşeceği bir süreç ortaya konursa buna da saygı göstereceklerini kaydetti.

Doktorların maaş kaybının yüzde 26 olduğunu, 2008 seviyesine dönmek için ise yüzde 35'lik bir zam talebinde bulunduklarını aktaran Rourke, 4 Temmuz'dan sonra göreve başlayacak hükümetten bekledikleri düzenlemeleri yapması talebini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'deki Pratisyen Hekimler 20 Aydır 11. Kez Grevde - Son Dakika

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