İngiltere'den Bıçaklı Saldırılara Karşı Yeni Önlemler - Son Dakika
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İngiltere'den Bıçaklı Saldırılara Karşı Yeni Önlemler

Bakan Diana Johnson, bıçak tedarikinin engellenmesi için cezaların artırılacağını açıkladı.

19.02.2025 18:20
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İngiltere İçişleri Bakanlığında Polisten Sorumlu Devlet Bakanı Diana Johnson, hükümetin bıçaklı saldırı suçlarına ilişkin cezaları artırma planını savunarak, yalnızca bıçak bulundurmanın değil, bıçak tedarikinin de önlenmesine odaklanılması gerektiğini bildirdi.

ITV kanalında yayınlanan "Good Morning Britain" programına konuk olan Bakan Johnson, bıçaklı saldırı sorununu çözmek için tek bir yöntemin olmadığını belirterek hükümetin bıçak tedarikçilerini de hedef alacağını söyledi.

Johnson, geçmişte bıçak bulundurmanın önlenmesine ağırlık verildiğini ancak artık özellikle 18 yaş altındaki bireylere yönelik bıçak tedarikinin de engellenmesi gerektiğini vurgulayarak bu nedenle cezaları artırma kararı aldıklarını dile getirdi.

Bıçakların çevrim içi satışına da dikkati çeken Johnson, toplu veya şüpheli alımların polise bildirilmesi için yeni düzenlemeler getireceklerini kaydetti.

Hükümetin önleyici çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizen Bakan Johnson, "Bıçak taşımak kendini koruma yöntemi değildir. Risk altındaki gençleri belirleyerek, ihtiyaç duydukları desteği sağlamak amacıyla önleme ortaklıkları kuracağız." ifadelerini kullandı.

Bıçaklı saldırı, aşırı sağcı şiddet eylemlerinin fitilini ateşlemişti

İngiltere'de Ocak 2024'te alınan kararla pala ve zombi bıçaklar yasaklı silahlar listesine alınmıştı. "Dikiş tutmaz" adıyla anılan burgulu bıçaklar ise 2019'da bu listeye girmişti.

Ülkede yasaklı silah bulunduranlar 6 ayla 2 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılıyor. Reşit olmayanlara herhangi bir bıçağı internetten, mağazada ya da elden satanlar ise 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Adalet Bakanlığının, Ağustos 2024'te yayımladığı istatistiklerde ise Mart 2023-Mart 2024 arasında 18 bin 572 bıçaklı saldırı suçu işlendiği açıklanmıştı. Bu suçların 3 bin 206'sını ise 10 ile 17 arasındaki yaş grubundakilerin işlediği belirtilmişti.

İstatistiklerde, işlenen bıçaklı suçların yüzde 71'i bıçak doğrultma ya da bıçak dayama şeklinde gerçekleşirken 18 yaş üstü suçluların, ortalama 7,4 ay hapis cezası aldığı vurgulanmıştı. Yaşları 10 ila 17 olan suçluların aldığı hapis cezasının ortalaması ise 6,1 ay olarak açıklanmıştı.

İngiltere'de bıçaklı suçlar, Southport kentinde 29 Temmuz 2024'te işlenen ve 3 çocuğun ölümüne, 8'i çocuk 10 kişinin yaralanmasına neden olan olayla yeniden gündeme gelmişti.

Galler doğumlu bir saldırganın gerçekleştirdiği olayın ardından aşırı sağcılar, göçmen ve Müslüman karşıtı şiddet olaylarını başlatmıştı.

Saldırganın daha sonra 17 yaşında, Ruanda asıllı bir Hristiyan olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den Bıçaklı Saldırılara Karşı Yeni Önlemler - Son Dakika

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