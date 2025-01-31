İngiltere'den Diplomatlara Vize Zorunluluğu

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(ANKARA) - Birleşik Krallık'ın Türkiye'de diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirileceği haberleri üzerine resmi kaynaklarca yapılan açıklamada, 11 Mart'ta hayata geçirilecek bu uygulamanın Türkiye'ye özgü olmadığı Birleşik Krallık'ın aldığı yeni sınır politikasının bir parçası olarak tüm ülkeler için geçerli olacağı belirtildi.

Resmi kaynaklar, Birleşik Krallık'ın diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarından da vize isteyeceğine dair basına yansıyan haberler üzerine açıklama yaptı. Basına yansıyan haberlerde 11 Mart'tan itibaren Bakanlar, Milletvekilleri, Büyükelçiler ve Cumhurbaşkanı da dahil tüm diplomatik pasaport sahiplerinin Birleşik Krallık'a giderken vize almak zorunda kaldığı belirtilmişti.

Kaynaklar, Avrupa Birliği'nin (AB) Schengen bölgesine vizesiz giriş hakkı bulunan ülke vatandaşları için uygulamaya konulan ön izin alma zorunluluğunun ardından Birleşik Krallık'ın da Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu isimli bir program başlatarak, Evrensel Seyahat İzni (Universal Permission to Travel) uygulamasını hayata geçirdiğine dikkati çekti. Kaynaklar, uygulama uyarınca Birleşik Krallık'a gelen yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğunun getirildiğini ifade etti.

2 Nisan 2025 tarihinden itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin (AB ve ABD gibi) pasaport sahiplerinin Birleşik Krallık seyahatleri öncesinde Elektronik Seyahat İznine (Electronic Travel Authorisation-ETA) başvurmaları zorunlu kılındığını kaydeden kaynaklar, "11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda, diplomatik pasaport hamillerine bizzat başvuru yapmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize itası yapılacaktır. Karar ülkemize münhasır bir adım olmayıp, Birleşik Krallık'ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu.