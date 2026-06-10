İngiltere'den Filistin'e Bağış Skandalı - Son Dakika
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İngiltere'den Filistin'e Bağış Skandalı

10.06.2026 18:36
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32 hayır kurumu, yasa dışı İsrail yerleşimlerine 28 milyon sterlin bağış yaptı; inceleme başlatıldı.

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Melanie Ward, İngiltere ve Galler'de kayıtlı 32 hayır kurumunun, işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan yasa dışı İsrail yerleşimlerine en az 28 milyon sterlin bağış yaptığını ortaya koydu.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, milletvekili Ward, İngiltere Yardım Komisyonu'na gönderdiği mektupta, 32 hayır kurumunun yasa dışı İsrail yerleşimlerine milyonlarca sterlin aktardığını gündeme taşıdı.

Daha önce İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Filistinliler İçin Tıbbi Yardım'ın (MAP) başkanlığını yürüten Ward, söz konusu bağışlar için olağan şekilde vergi iadesi niteliğindeki "gift aid" desteği talep edilmesi halinde, İngiliz vergi mükelleflerinin yasa dışı yerleşimlere 5,6 milyon sterlin dolaylı destek sağlamış olabileceğini belirtti.

Yasa dışı İsrail yerleşimlerinin varlığı ve genişlemesinin Filistin'de barışın önündeki başlıca engellerden biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Ward, söz konusu kuruluşların incelenmesini ve yardım kuruluşu sicilinden çıkarılmasını talep etti.

Milletvekili Ward, yasa dışı yerleşimlerin sürdürülmesi ve genişletilmesine destek sağlayan faaliyetlerin kamu yararına olmadığını ve uluslararası hukuk ihlallerinde maddi ve mali olarak kullanılma riski taşıdığını ifade etti.

Melanie Ward'ın ismini verdiği kuruluşlar arasında "Kasner Charitable Trust" ve "UK Toremet" de yer aldı.

Ward, İngilizce ve İbranice belgeleri inceleyen araştırmacıların, Kasner Charitable Trust'ın, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Yeşiva'ya (Tevrat okulu) da bağış yaptığını tespit ettiğini aktardı.

Ayrıca, Ward, UK Toremet'in 2022'de, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasını destekleyen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım uygulanan aşırı sağcı yerleşimci grup Regavim'e 38 bin 479 sterlin bağış yaptığını kaydetti.

"Dikkatle değerlendiriyoruz"

İngiltere Yardım Komisyonu Sözcüsü de Ward'ın gündeme taşıdığı yasa dışı İsrail yerleşimlerine en az 28 milyon sterlin değerindeki bağışa ilişkin, "ciddi meseleleri" dikkatle değerlendirdiklerini belirtti.

Sözcü, Filistin'de faaliyet gösteren hayır kurumlarıyla ilgili daha geniş hukuki ve uygunluk konularını aktif bir şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi. Ayrıca, konunun karmaşık ve oldukça tartışmalı olduğunu, bu nedenle de meselelerin kapsamlı şekilde ele alınması için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da dün yaptığı açıklamada, komisyonun ülkedeki hayır kurumlarının İsrail yerleşimleriyle bağlantılarını incelemekle görevlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den Filistin'e Bağış Skandalı - Son Dakika

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