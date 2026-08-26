İngiltere'den İsrail'e Kalendiya Tehdidi - Son Dakika
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İngiltere'den İsrail'e Kalendiya Tehdidi

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İngiltere, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA Eğitim Merkezi'ne baskınını 'kabul edilemez' buldu.

İngiltere, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'ne baskın düzenlemesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'ne baskın düzenlemesine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Doughty, "Kudüs'teki UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezi'ne zorla girildiği ve buradaki eşyalara el konulduğu yönündeki haberler kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Doughty, söz konusu tesisin, nesiller boyu Filistinli mültecilere eğitimler ve fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, "İsrail, yükümlülüklerini yerine getirmeli ve BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA yetkilileri, dün, Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'ne içeride 20 personel bulunduğu sırada 50'den fazla İsrailli görevli ve 4 zırhlı aracın tesise girdiğini bildirmiş ve bu izinsiz girişi "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, baskın düzenleyerek UNRWA personelinin tamamını Kalendiya Eğitim Merkezi'nden çıkardı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail, faaliyetlerini yasakladığı UNRWA'nın merkezini yıkmıştı

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi onaylamıştı.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'yı yasaklama kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail güçleri, Ocak 2026'da ise UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

UNRWA'nın İsrail ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, İngiltere, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'den İsrail'e Kalendiya Tehdidi - Son Dakika

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