İngiltere'den Türkiye'ye İthal Edilen Plastik Atık Miktarı Artıyor

Güncel

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, İngiltere'den çöp ithalatının son bir yılda İngiltere'den ithal edilen atık miktarı 175 bin tonu bulduğunu belirterek, "İngiltere'nin çöpü ülkemize doluyor. Temiz ve yeşil bir Türkiye için derhal harekete geçilmeli ve plastik atık ithalatı yasaklanmalıdır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Semra Dinçer, Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarının sürekli artarak devam ettiğine dikkat çekti. Dinçer, Türkiye'deki tesislerin ve denetim mekanizmaların artırılarak plastik atık ithalatının sonlandırılması çağrısında bulundu. Dinçer, "Ülke dışından plastik atık ithal edip, kar etmek kısa vadede kazançlı görünebilir ancak bu her açıdan başarısız bir politikadır. Bugün gelişmiş ülkeler, kendi atıklarını denetim mekanizmalarının az olduğu ülkelere göndermektedirler. Bu şekilde hem atıktan hem de onun getireceği çevresel maliyetten kurtulmakta, hem de atığı ihraç ederek para kazanmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Atık ithalatı 2023 yılında yüzde 60 Arttı

İngiltere Ticaret Bakanlığı verilerine göre son bir yılda Türkiye'nin İngiltere'den ithal ettiği plastik atığın 175 bin tonu bulduğunu söyleyen Dinçer: "2023 yılının Temmuz ayında İngiltere'den yapılan plastik atık 18 bin ton ile pik noktasına ulaşmıştı. O günden bu yana bazı aylarda düşen bazı aylarda ise artış gösteren bir grafik karşımıza çıkmıştır. Ancak mart ayı itibarıyla ilk defa ay bazında plastik atık ihracatı 21 bin 500 tona yükselmiştir" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı'nın atık ithalatında dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflediğini belirtilmesine rağmen, atık ithalatının artarak devam ettiğini vurgulayan Dinçer, "Geçtiğimiz bir yıl içerisinde sadece İngiltere'den yapılan plastik atık ithalatı 175 bin tona ulaşmış, Türkiye İngiltere'den plastik atık ithal eden birinci ülke konumuna gelmiştir. 2022 yılında 88 milyon ton olan plastik atık ihracatı 2023 yılında yüzde altmış oranında artarak, 141 milyon tonu bulmuştur. Türkiye an itibarıyla İngiltere'den çıkan plastik atığın yaklaşık yüzde 27'sini tek başına ithal etmektedir. Biz yerinde dönüştürülmeyip, dışarıya gönderilen tüm atığa çöp olarak bakma eğilimindeyiz. Ülkemizin kimsenin çöplüğü olmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.

"Atık ithalatı yasaklansın"

Atık ithalatının derhal yasaklanması çağrısında bulunan Dinçer şunları söyledi:

"Gerekli mevzuat ve yasal altyapının oluşturulmasıyla ülkemizde geri dönüşüm tesislerinin sayısı artmıştır. 22 yıldır atık yönetim stratejisini oluşturamayan ve kendi atığımızı dönüştüreceğimiz bir programı devreye alamayan AKP iktidarı da çözümü atık ithal etmekte bulmuştur. Avrupa'da en çok plastik üreten ikinci ülke olan Türkiye'nin plastik ithal etmesindeki temel neden bu atıkları ayrıştırmanın ithal etmekten daha maliyetli olmasıdır. Temiz ve yeşil bir Türkiye için derhal harekete geçilmeli ve plastik atık ithalatı derhal yasaklanmalıdır."