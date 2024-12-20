İngiltere'den Ukrayna'ya 225 Milyon Sterlin Askeri Destek - Son Dakika
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İngiltere'den Ukrayna'ya 225 Milyon Sterlin Askeri Destek

İngiltere, Ukrayna'ya 225 milyon sterlin askeri destek sağlayacağını duyurdu. Healey, desteğin süreceğini belirtti.

20.12.2024 12:01
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LONDRA, 20 Aralık (Xinhua) -- İngiltere, savunmasını geliştirmesi Ukrayna'ya gelecek yıl 225 milyon sterlin (283 milyon ABD doları) ek askeri destek sağlayacağını duyurdu.

Ek destek açıklaması, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yapıldı.

İngiliz hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Uluslararası Ukrayna Fonu aracılığıyla sağlanacak bu yeni destek paketi kapsamında 186 milyon sterlin değerinde kilit öneme sahip askeri teçhizat ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 39 milyon sterlin değerinde 1.000'den fazla drone savar elektronik harp sistemi, gaz maskeleri ve ekipmanlarının ortak tedariki öngörülüyor.

"Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz" diyen Healey, İngiltere'nin ülkeye desteğinin gerektiği sürece devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İngiltere'den Ukrayna'ya 225 Milyon Sterlin Askeri Destek - Son Dakika

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