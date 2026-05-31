İngiltere Dışişleri Bakanı Çin\'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, 1-3 Haziran tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek ve 11. Çin-İngiltere Stratejik Diyaloğu'na katılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
