İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'la telefonda görüştü.

Cameron, Katz'la telefon görüşmesine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardımın girişi için daha çok şeyin yapılması, açlık ve hastalık riskini azaltmak için İsrail'in daha fazla malzeme girişine izin vermesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin esirlerin serbest bırakılmasını ve sürdürülebilir bir ateşkesi istediğini bildiren Cameron, "Bugün İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Katz'la bu konularda nasıl işbirliği yapacağımızı görüştük." ifadelerine yer verdi.

Katz da görüşmeye ilişkin X'ten yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsrail'e kararlı desteğinden duydukları minneti vurguladı.

İngiliz vatandaşları dahil tüm esirlerin serbest bırakılması konusundaki kararlılıklarını aktaran Katz, İran'a karşı uluslararası baskının artırılması ihtiyacını tartıştıklarının da altını çizdi.

Katz, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruya karşı çıkmanın önemine vurgu yaptığını da kaydetti.