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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüştü - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cameron, görüşmede Gazze'ye insani yardımın girişi için İsrail'in daha fazla malzeme girişine izin vermesi gerektiğini belirtti. İngiltere'nin esirlerin serbest bırakılmasını ve sürdürülebilir bir ateşkesi istediğini bildiren Cameron, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Katz'la bu konularda işbirliği yapacaklarını ifade etti. Katz ise İngiltere'nin İsrail'e olan desteğinden duydukları minneti vurgulayarak, esirlerin serbest bırakılması ve İran'a karşı uluslararası baskının artırılması konularını tartıştıklarını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüştü
03.01.2024 - 21:35,
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'la telefonda görüştü.

Cameron, Katz'la telefon görüşmesine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardımın girişi için daha çok şeyin yapılması, açlık ve hastalık riskini azaltmak için İsrail'in daha fazla malzeme girişine izin vermesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin esirlerin serbest bırakılmasını ve sürdürülebilir bir ateşkesi istediğini bildiren Cameron, "Bugün İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Katz'la bu konularda nasıl işbirliği yapacağımızı görüştük." ifadelerine yer verdi.

Katz da görüşmeye ilişkin X'ten yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsrail'e kararlı desteğinden duydukları minneti vurguladı.

İngiliz vatandaşları dahil tüm esirlerin serbest bırakılması konusundaki kararlılıklarını aktaran Katz, İran'a karşı uluslararası baskının artırılması ihtiyacını tartıştıklarının da altını çizdi.

Katz, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruya karşı çıkmanın önemine vurgu yaptığını da kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüştü - Son Dakika
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