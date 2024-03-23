İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "Hiçbir şey böyle korkunç bir şiddeti meşru gösteremez." ifadesini kullandı.

Cameron, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İngiltere, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'da meydana gelen terör saldırısını en sert ifadeyle kınamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurbanların yakınlarına başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı ileten Cameron, "Hiçbir şey böyle korkunç bir şiddeti meşru gösteremez." ifadesine yer verdi.

Cameron'ın mesajı, Başbakan Rishi Sunak başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi ve İngiliz resmi kurum hesabından da paylaşıldı.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da yaptığı paylaşımda, "Masum sivillere saldırmak ve onları öldürmenin hiçbir şekilde haklı gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 93 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı da 115 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.