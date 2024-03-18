İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze'ye yardım engelleniyor, açlığı engellemek için harekete geçmeliyiz - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze'ye yardım engelleniyor, açlığı engellemek için harekete geçmeliyiz

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'ye yapılan yardımların engellendiğini belirterek, açlığı önlemek için acil harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Cameron, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşların hazırladığı bir rapora atıfta bulunarak, Gazze'de endişe verici seviyede açlık riski olduğunu vurguladı. İsrail'e çağrıda bulunan Cameron, daha fazla yardımın engellenmemesi gerektiğini ve sınır kapılarının daha uzun süre açık tutulması, sağlık hizmetlerinin ve su-sanitasyon hizmetlerinin yeniden sağlanması gerektiğini belirtti.

18.03.2024 22:29  Güncelleme: 22:30
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, büyük miktarlarda yardımın Gazze'ye girişinin engellendiğini belirterek, "Açlığı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz." ifadesini kullandı.

Cameron, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuyla ilgili X hesabından açıklamalarda bulundu.

Rapora göre Gazze'de endişe verici seviyede açlık riskinin bulunduğunu vurgulayan Cameron, "Şu anki statüko sürdürülemez. Kıtlığı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Cameron, ülkesinin Gazze'ye daha fazla yardım girişini sağlamak için elinden geleni yaptığını, Gazze'ye aralıkta 750 ton, ocakta ise 315 ton gıda yardımı gönderdiklerini aktardı.

İsrail'e çağrı yapan Cameron, şunları kaydetti:

"Ancak daha fazla yardımın da engellendiği bir gerçek. Bu değişmeli. Daha fazla sınır kapısının daha uzun süre açılması, sağlık hizmetleri, su ve sanitasyon hizmetlerinin yeniden sağlanmasına ihtiyaç var. Çatışmalara verilecek acil bir insani ara, bunları gerçekleştirmenin en iyi yoludur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze'ye yardım engelleniyor, açlığı engellemek için harekete geçmeliyiz - Son Dakika

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