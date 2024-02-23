İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail\'e silah ihracatını gözden geçiriyoruz

NEW İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'e silah ihracatı konusunda, "Uluslararası hukuk uyarınca silah ihracatlarını düzenli bir şekilde gözden geçiriyoruz ve geçirmeye devam edeceğiz." dedi.
Cameron, AA muhabirinin, "Son verilere göre İngiltere 2022 yılında İngiltere İsrail'e 114 silah satış lisansı verdi. Yeni veriler henüz açıklanmadı. İsrail'e silah ihracatını askıya almayı planlıyor musunuz? Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e yönelik ihtiyatı tedbir kararları göz önünde bulundurulduğunda, İsrail Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ederken, İngiltere'nin yardımları nedeniyle suça iştirak etmiş olmasından endişe ediyor musunuz?" sorularını yanıtladı.
İngiltere'nin silah ihracatı konusunda dünyadaki en katı sistemlerden birine sahip olduğunu dile getiren Cameron, sistemin uluslararası insancıl hukuk uyarında işlediğini söyledi.
Cameron, İsrail'e silah ihracatı konusunda, "Uluslararası hukuk uyarınca silah ihracatlarını düzenli bir şekilde gözden geçiriyoruz ve geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
"Netanyahu'nun planının işe yarayacağını düşünmüyorum"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planıyla ilgili bir soruya ise Cameron, öncelikli olarak çatışmaya ara verilmesi gerektiğini vurguladı.
Esirlerin serbest bırakılması ve Filistin yönetimi altında hükümet kurulması gerektiğini aktaran Cameron, "İki devletli çözüm çerçevesinde Filistin halkı için yeni bir siyasi vizyona ihtiyacımız var. Aynı zamanda 7 Ekim'den sorumlu olanlar ve Hamas liderlerinin de Gazze'yi terk etmesi ve oradaki terör alt yapısının yok edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Cameron, İsrail'in güvenlik güvencesine, Filistin halkının da devlete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu iki husus (Netanyahu'nun) planında yok. O yüzden planın işe yarayacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Netanyahu'nun planı
Netanyahu, İsrail ordusunun kara işgalini sürdürerek insani krizi derinleştirdiği Gazze Şeridi'nde saldırıların ardından izleyeceği yol haritasını hükümete sunmuştu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Netanyahu'nun dünkü kabine toplantısında sunduğu plan, "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik için hareket özgürlüğünü koruması ve UNRWA'nın kapatılmasını" içeriyor.
Plana göre İsrail, Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da güvenlik ve askeri konularda hareket özgürlüğünü elinde tutacak, Mısır-Gazze sınırında ABD'nin koordinasyonuyla tampon bölge oluşturarak "kaçakçılık girişimlerini" önleyecek.
Netanyahu'nun hükümete sunduğu yol haritasına göre Gazze'nin sivil idaresi ise "yönetim becerisine sahip profesyoneller" tarafından gerçekleştirilecek; bu kişiler "terörü destekleyen devlet ve oluşumlara bağlı olmayacak", maaşlarını bunlardan almayacak.
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