İngiltere Dışişleri Bakanı, Lübnan Başbakanı ile görüşerek tırmanan gerilimden endişe duyduğunu dile getirdi

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede tırmanan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdiğini bildirdi.

Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Bölgede tırmanan gerilimden duyduğu endişeyi Mikati'ye ilettiğini aktaran Lammy, Lübnan hükümetinin tüm şiddetin durdurulması çağrısını memnuniyetle karşıladığını dile getirdiğini kaydetti.

İngiliz Bakan Lammy, "İkimiz de bölgede çatışmaların artmasının kimsenin yararına olmadığı konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırının "durum değerlendirmesi ve ellerindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.