İngiltere Dışişleri Bakanı, Lübnan Başbakanı ile görüşerek tırmanan gerilimden endişe duyduğunu dile getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere Dışişleri Bakanı, Lübnan Başbakanı ile görüşerek tırmanan gerilimden endişe duyduğunu dile getirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede tırmanan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdiğini bildirdi. Lammy, Mikati'ye Lübnan hükümetinin tüm şiddetin durdurulması çağrısını memnuniyetle karşıladığını iletti. İki lider, çatışmaların artmasının kimsenin yararına olmadığı konusunda mutabık kaldı.

29.07.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede tırmanan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdiğini bildirdi.

Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Bölgede tırmanan gerilimden duyduğu endişeyi Mikati'ye ilettiğini aktaran Lammy, Lübnan hükümetinin tüm şiddetin durdurulması çağrısını memnuniyetle karşıladığını dile getirdiğini kaydetti.

İngiliz Bakan Lammy, "İkimiz de bölgede çatışmaların artmasının kimsenin yararına olmadığı konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırının "durum değerlendirmesi ve ellerindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı, Lübnan Başbakanı ile görüşerek tırmanan gerilimden endişe duyduğunu dile getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 13:35:57. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere Dışişleri Bakanı, Lübnan Başbakanı ile görüşerek tırmanan gerilimden endişe duyduğunu dile getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement