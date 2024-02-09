İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Refah'a olası askeri saldırı konusunda derin endişe duyuyor - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Refah'a olası askeri saldırı konusunda derin endişe duyuyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Refah\'a olası askeri saldırı konusunda derin endişe duyuyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik olası bir askeri saldırı ihtimali hakkında derin endişe duyduğunu açıkladı. Bu durum bölgedeki gerilimi artırabilir ve insani krizin daha da derinleşmesine neden olabilir.

09.02.2024 22:19  Güncelleme: 22:20
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı: "( İsrail'in Gazze'nin güneyindeki) Refah'a bir askeri saldırı olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz"

Kaynak: AA

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